La campanya que prepara Lleida perquè les dones tinguin una Festa Major segura

Les tinents de batlia de Polítiques Feministes i de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Carme Valls i Cristina Moron, respectivament, acompanyades per la Comissionada de l'Alcaldia per a la transversalitat de les Polítiques Feministes, Verònica Martínez, han presentat aquest dilluns la campanya “1000 Ulls ” que activa, una vegada més, l'Ajuntament de Lleida per garantir que la Festa Major de Lleida sigui un espai festiu marcat per la seguretat per a totes les persones i el civisme.

Aquest ampli dispositiu municipal consta de 170 efectius de la Guàrdia Urbana, 4 equips PuntLilaRainbow i NitsQ i autobús nocturn gratuït amb l'ampliació de la L7.

Amb aquest objectiu, la tinent d'alcaldia Carme Valls ha donat detalls del Dispositiu Integral de Seguretat per a la prevenció de les violències masclistes i LGTBIFòbiques a l'oci nocturn de les properes dates festives.

El dispositiu, tal com ha explicat Valls, es basa en accions de sensibilització, informació i atenció i es concreta al Servei de PuntLilaRainbow on hi ha equips itinerants mixtos integrats per un mínim de 2 agents datenció i Punt fix amb la designació de responsables de coordinació.

Un servei que inclou atenció psicològica si la persona ho necessita. El dispositiu preveu que cada esdeveniment festiu sigui valorat específicament per determinar el nombre d'equips itinerants i fixos a què es destina.

Els equips tenen les eines adequades per informar i atendre en diferents idiomes estrangers (anglès, francès, àrab) i en llenguatge de signes. (Tall C. Valls)

Per part seua, Morón ha destacat que, a més, s'activa el servei de bus nocturn gratuït que s'habilita ampliant el servei de la L7 per cobrir la connexió amb els barris i els itineraris identificats de màxima previsió d'afluència de públic.

És un servei ininterromput de bus 24h, és a dir, la línia L7 funcionarà en el seu horari habitual durant el dia i, a partir de les 22.00 fins a les 7.30 h, els dies 10 i 11 de maig serà gratuït amb una regularitat de 30 minuts. i amb baixada a demanda.

Les tinents d'alcaldia també han posat en valor que el dispositiu preveu que es puguin situar serveis de suport a cada bus per informar i atendre les incidències que es puguin produir i/o detectar amb joves usuaris dels busos, en connexió amb els i les agents dels Punts Itinerants LilaRainbow.

Durant les nits de festa major, també es posa en marxa tot el desplegament de les accions de les Nits Q que contempla un treball en diferents fases:

Primer, donar formació als agents comunitaris, això són els locals d'oci i les entitats social, juvenils, culturals i veïnals que gestionaran barres als espais de revetlles.

Una formació que es diversifica entre la dispensació responsable dalcohol i sobre violències sexuals i lgbtifòbiques.

Segon, es dóna a conèixer el protocol dactuació i quins mecanismes de coordinació existeixen en cas que es doni alguna situació.

En tercer lloc, la intervenció de l'Equip Nits Q, joves agents de salut prevista el divendres 10 de maig de 22h a 3h de la matinada i dissabte 11 de maig de 22 a 3h de la matinada.

Es disposarà d´un punt fix al costat del Punt Lila Rainbow amb una parella d´agents de salut i diversa informació i material.

I encara a l'àmbit de les Nits Q es dóna continuïtat a la campanya de sensibilització cap al consum d'alcohol a través de la projecció dels vídeos de la campanya a la pantalla de l'escenari principal que es projectarà abans i després dels concerts amb els missatges “Avui la llegim, Jo controlo, Sant Hilari-Sant Hilari”.

Campanya "1000 ulls"

Totes aquestes accions s'emmarquen dins de la campanya “1000 ulls” que es va iniciar ja la nit de Cap d'Any i per Carnaval i ara es dóna continuïtat durant la Festa Major de Lleida.

La Comissionada de l'Alcaldia per a les Polítiques Feministes, Verònica Martínez, ha explicat que la campanya “1000 Ulls” posa el focus a viure “unes festes tranquil·les, lliures de violències i en pau”. (Tall V. Martínez)

La campanya "1000 Ulls" és una acció transversal que lidera la Regidoria de Feminismes, amb la implicació directa de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Guàrdia Urbana, Protecció Civil i Mobilitat, i l'acció de Polítiques d'Igualtat, Salut Pública, Joventut, Participació , Festes, Cultura, Bon Govern i Urbanisme.

170 efectius de la Guàrdia Urbana

Morón ha explicat que quant a la seguretat de la Festa Major, entre el 9 i el 12 de maig, s'ha reforçat el servei ordinari de la Guàrdia Urbana per garantir la seva presència als actes en què es preveu alta afluència de públic i /o participants als actes, en què hi hagi afectacions al trànsit ia la mobilitat, prevenció de la seguretat als espais públics i la presència als actes més tradicionals i representatius de la ciutat. (Tall C. Morón)

En aquest sentit, s'ha previst el reforç amb 170 efectius de la Guàrdia Urbana que començarà dijous, 9 de maig, a la plaça Paeria, plaça Sant Joan i zona Firetes.

Divendres, 10 de maig, els agents faran vigilància a l'Eix Comercial, Turó Seu Vella, plaça Sant Joan, zona Firetes i acompanyament del seguici i pregó Sant Anastasi, així com la vigilància de les revetles i concerts als Camps Elisis.

El dissabte, 11 de maig, també hi haurà vigilància a l'Eix Comercial, plaça Sant Joan, zona Firetes. A partir de les 14.30 fins a les 23.00 h es farà tot el dispositiu de seguretat amb motiu de la Batalla de les Flors. A la nit es farà reforç, també, a la zona de les revetles i concerts als Camps Elisis.

Diumenge, 12 de maig, hi haurà presència dels agents de la Guàrdia Urbana als actes culturals de la plaça Sant Joan i plaça Paeria, controls a la zona de les Firetes ia la nit al Castell de Focs.

Durant tots els dies també hi haurà el suport de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil.

A més, també es reforça la Il·luminació i senyalització dels espais a Camps Elisis, com a senyalització decorativa dels punts d'accés, així com dels diferents escenaris i altres serveis que hi haurà a l'espai, des de la zona de gastronomia fins als serveis sanitaris , punts lila i punts de trobada.

El disseny d'aquest operatiu ha comptat amb la coordinació amb els Mossos d'Esquadra i els Bombers, aquests darrers per a la Batalla de les Flors.