El carrer de Barcelona que està entre els 10 millors del món

Barcelona és una destinació turística de renom internacional a Catalunya. Cada any centenars de milers de persones de tot el món viatgen a la capital catalana per gaudir de les seves nombroses activitats. Si bé els monuments modernistes més destacats, com ara la Sagrada Família, la Pedrera, la Casa Batlló i el Park Güell, solen acaparar l'atenció, l'encant de Barcelona també es troba als seus carrers, on es pot experimentar la veritable essència de la ciutat .

Recentment, el prestigiós mitjà britànic TimeOut ha destacat un carrer barceloní a la llista de les millors avingudes i passejades del món. Es tracta del carrer Consell de Cent.

Aquest carrer, que travessa el centre de la ciutat com a un dels eixos del districte de l'Eixample, ha experimentat una transformació significativa. Històricament congestionada pel trànsit de vehicles, el carrer ha estat pacificat sota la iniciativa de Colau, encara que aquest procés va enfrontar alguns desafiaments legals a causa de la manca de modificació del Pla General Metropolità (PGM).

Avui dia, els vianants i els ciclistes han recuperat l'espai al Consell de Cent, tot i que els automòbils encara poden circular, però a una velocitat molt reduïda.