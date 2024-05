Catalunya aixeca l'emergència per sequera a 22 municipis de l'Alt Empordà

per J.C. Meneses Montserrat

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha anunciat aquest dimarts que s'aixeca l'estat d'emergència per sequera a 22 municipis de la comarca de l'Alt Empordà (Girona) que s'abasteixen de l'aqüífer Fluvià-Muga, i que es permetrà una dotació d'aigua de 200 litres per persona i dia, quan ara n'era de 230.

Ho ha dit en roda de premsa després de la reunió del Comissió Interdepartamental de la Sequera, en què ha assegurat que aquests municipis passen a situació d'excepcionalitat i que la nova fase entrarà en vigor "al llarg de la setmana que ve" quan es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc).

Els municipis on es passa d'emergència a excepcionalitat són Agullana, Capmany, Garriguella, Jonquera, Armentera, Masarac, Mollet de Peralada, Palau-saverdera, Pau, Pedret i Marzà, Peralada, Sant Climent Sescebes, Sant Miquel de Fluvià, Sant Mori, Sant Pere Pescador, Torroella de Fluvià, Ventalló, Vilabertran, Viladamat, Vilajuïga, Vilamacolum i Espolla.

Plaja ha explicat que s'aixeca l'emergència per sequera a aquests municipis a causa de la recuperació del nivell de l'aqüífer Fluvià-Muga; ha reiterat que "encara falta molta aigua" per sortir de la sequera, i creu que cal que la primavera continuï sent plujosa i que la tardor també ho sigui.

Pel que fa als municipis que depenen de l'embassament Darnius-Boadella, com Cadaquès (Girona), que actualment estan en estat d'emergència 2, ha afirmat que a la comissió s'ha abordat si havien de passar a emergència 1, però que s'ha decidit esperar "un parell de setmanes més", davant de l'augment de temperatures en aquesta zona.

Com canvien les restriccions?

A l'estat d'excepcionalitat, el reg agrícola passa del 80% al 40%; es redueix un 15% el consum d'aigua a nivell industrial (en emergència era del 25%); s'estableix una reducció del consum d'aigua en usos recreatius (15% en usos assimilables a urbans i 50% en reg); i es redueix un 30% l'aigua per a usos ramaders (en emergència era del 50%).

Segueix estant prohibit l'ús d'aigua per al reg de jardins i zones verdes, excepte el reg de supervivència, i es permet el reg municipal amb aigües freàtiques "únicament en cas que no suposi una reducció de la disponibilitat d'aigua per a l'abastament" domiciliari".

També queda prohibit el reg de la gespa "en tots els casos" excepte en superfícies destinades a la pràctica federada d'esport o el reg que es fa amb aigua reutilitzada o regenerada; i també continua prohibida la neteja de carrers, paviments o façanes amb aigua potable.

Pel que fa a les piscines, no es permet omplir les que siguin privades d'ús individual o unifamiliar, ni aquelles que no tinguin sistemes de recirculació d'aigua; i les que tinguin aquest sistema, ho hauran de fer "en les quantitats mínimes indispensables per garantir la qualitat de l'aigua".

Ajuts per pal·liar la sequera

Plaja ha informat que s'han publicat els ajuts de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), amb una dotació total de fins a 130 milions d'euros per finançar 827 projectes de 707 municipis, per solucionar fuites d'aigua i millorar l'eficiència de les xarxes de subministrament.

També ha explicat que dilluns que ve 3 de juny se celebrarà una comissió extraordinària de desembassament del Ter-Llobregat per augmentar l'aigua destinada al reg agrícola, i la portaveu ha recordat que el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, es va comprometre amb les comunitats de regants del Baix Ter que "quan fos possible es revisarien" els volums.