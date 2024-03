Catalunya sacrificarà un ramat d'ovelles que ha sembrat el caos a un poble

per J.C. Meneses Montserrat

Un ramat d'ovelles ha sembrat el caos a Peramola, un municipi de l'Alt Urgell, a Lleida. El problema va començar durant la pandèmia, quan cinc o sis ovelles van escapar-se d'una granja. Després de tastar el sabor de la llibertat, els animals van començar a fer la seva vida i es van reproduir fins a arribar als 25 exemplars. Molts són cries.

Tot i els esforços de l'Ajuntament per controlar aquest ramat rebel, les ovelles segueixen pasturant per uns prats que hi ha a prop del poble, segons ha explicat l'alcalde de Peramola al programa 'Planta Baixa' de TV3.

Però el problema no és que les ovelles pastin en llibertat, sinó que se situen a zones inaccessibles al voltant de l'Ermita de Castell-Llebre. Es tracta d'una zona freqüentada per escaladors i les ovelles, amb el moviment, provoquen la caiguda de pedres de diferents dimensions. Alguns escaladors ja han alertat el municipi sobre el perill que suposa que les ovelles estiguin situades en aquesta zona.

El ramat se sol situar davant de l'Ermita per buscar recer durant la nit, i l'Ajuntament ja ha hagut d'arreglar diversos desperfectes ocasionats per aquests animals, com ara la caiguda d'algunes pedres d'una de les parets.

Les ovelles fins i tot han arribat a trencar una làpida en forma de creu que se situa davant de l'Ermita.

L'alcalde també ha explicat que una de les ovelles va caure del precipici i va morir. Un veí la va trobar i es va haver de fer càrrec del cadàver.

El Govern ofereix una 'solució final' a l'Ajuntament

Davant la petició d'ajuda de l'Ajuntament de Peramola, el Govern ha decidit adoptar una mesura definitiva: sacrificarà totes les ovelles.

El tràmit per acabar amb aquests animals es va iniciar fa mesos i aquest dimecres s'han engegat els mitjans per fer-ho possible. Les caçaran els Agents Rurals.

"El que no podem fer és deixar-les perquè ara passin de 25, però amb el ritme que porten pot ser que d'aquí a quatre anys n'hi hagi 70 o 80, i tampoc ho volem", ha sentenciat l'alcalde, que considera que no es pot fer més amb uns animals que ja no voldrien viure en captivitat.