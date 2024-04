Un centenar de quioscos de l'ONCE de ciutats catalanes es decoren amb una gran rosa

Sant Jordi són roses i llibres. És amor i cultura. L'ONCE suma també a la Diada de Sant Jordi un extra de solidaritat. I des d'aquest dimecres, fins al sorteig del 23 d'abril, que commemora el Dia del Llibre, obsequiarà tots els clients amb més de 200.000 punts de llibre que portaran una rosa encunyada en colors i en paper. És el doble de punts de llibre que ledició anterior.

I també es multipliquen per dos els quioscos de les principals ciutats catalanes que estaran decorats amb una gran rosa. Aquest any, seran 111 quioscs de les principals ciutats catalanes.

D'aquesta manera, el cupó de l'ONCE regala, de cop i volta, Amor, cultura i solidaritat per celebrar la Diada de Sant Jordi.

Cada rosa dels 111 quioscos de l'ONCE té una alçada d'1,5 m, amb una tija de vellut verd, el mateix color que les fulles. I la flor, vermella. Està elaborada amb goma eva (cautxú), igual que els pètals, i està acabada amb un llaç que és la bandera.

El cupó de Sant Jordi de l'ONCE, de dimarts 23 d'abril, dedicat al Dia del Llibre, porta com a llegenda: 'Llegir ens fa iguals'.

“Lluitem per fer entre tots una societat igualitària, inclusiva, normalitzada, accessible per a les persones amb discapacitat. La cultura és un gran camí per acostar-nos a aquest objectiu i guanyar un futur millor. Des de l'ONCE Catalunya posem tota la nostra empenta per aconseguir-ho amb ingredients invisibles, com l'amor i l'ajuda pels altres, una solidaritat amb el perfum d'il·lusions compartides”, declara Enric Botí, delegat de l'ONCE a Catalunya.

De Figueres fins a Amposta

Les roses dels quioscos es podran trobar a Barcelona ia tots els municipis on hi ha una agència o centre de l'ONCE: Badalona, Prat de Llobregat, Granollers, Hospitalet de Llobregat, Manresa, Mataró, Molins de Rei, Sabadell, Terrassa. Vic, Vilanova i la Geltrú, Tarragona, Lleida, Reus, Girona, Blanes i Figueres.

A més, es poden veure a localitats com: Amposta, Arenys de Mar, Barberà del Vallès, Gavà, Igualada, Martorell, Rubí, Olot, Platja d'Aro, Pineda de Mar, Premià de Mar, Salou, Sant Adrià del Besòs, Viladecans i Vilafranca del Penedès.