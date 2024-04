Chic Roses torna a obrir després d'una primera festa on la discoteca va acabar precintada. Dijous passat el local d'oci nocturn va aixecar la persiana per celebrar un esdeveniment privat on va assistir Nebulosa, representant d'Espanya a Eurovisió 2024. Segons han explicat els propietaris de Chic en un comunicat enviat als mitjans, aquell mateix dia els Mossos d'Esquadra es van presentar al local "per comprovar una sèrie de mesures que havien estat denunciades com a defectuoses".

Els propietaris de la discoteca, Racha Boutriq i Thomas Spieker, expliquen que "les deficiències principals eren la manca de pressió d'aigua a les mànegues d'extinció d'incendis i el mal funcionament del grup electrogen" i per això, els Mossos els van comunicar "la necessitat de suspendre l'activitat fins a la reparació”.

Però aquests problemes ja s'han solucionat, i la discoteca podrà tornar a obrir aquest dissabte, malgrat que molts mitjans de comunicació ja l'havien donat per morta.

Al mateix comunicat, els propietaris del Chic denuncien que han detectat un "evident sabotatge" de les instal·lacions que no funcionaven correctament, al·legant que els enginyers i inspectors que van revisar l'estat del local no havien detectat els problemes que van sortir a la llum el dia de la inauguració

Divendres els Mossos van tornar al Chic per precintar el local i la discoteca va llançar un comunicat ajornant aquest dissabte l'obertura. Tot i això, la notícia del seu precinte ja havia arribat als mitjans de comunicació, i el dia 13 es va publicar la informació a la web ViladeRoses. L'article recollia declaracions de la regidora de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Roses, Olga Simarro, que exposava obertament els defectes detectats a la discoteca.

La direcció de Chic Roses ha denunciat que Simarro ha realitzat "una flagrant ruptura de la confidencialitat de les informacions de què disposava" en unes declaracions que consideren "incendiàries". A més, lamenten que hagi creat "un estat d'alarma qüestionant la nostra capacitat per vetllar per la seguretat dels nostres clients".

Fonts de Chic expressen la seva sorpresa a CatalunyaPress, ja que havien passat una inspecció per part d'un organisme oficial i fins dijous mateix de la inauguració no es va presentar la policia a revisar la discoteca, on van detectar unes fallades que la direcció atribueix a un " sabotatge".

Al comunicat remès als mitjans, la direcció de Chic Roses assenyala la duresa de les declaracions de la regidora, que va arribar a afirmar que la discoteca "ha començat igual que va acabar, perquè una inspecció de la Policia Local ha certificat, justament, que tenia deficiències que impossibilitaven l'obertura i, per tant, no disposava de la llicència corresponent”. Però segons els propietaris de Chic, és incert que no tinguin "llicència", i de fet podran tornar a obrir aquest dissabte.

Per aquestes inexactituds a les declaracions de la regidora, la direcció de Chic Roses considera que "Olga Simarro ha perdut tota credibilitat per estar al càrrec de la seguretat ciutadana del nostre poble". Assenyalen que "les seves declaracions no només no han contribuït a garantir la seguretat dels ciutadans, sinó que a més ha qüestionat la nostra capacitat per vetllar per la seguretat del públic. Creiem que la seva incapacitat per exercir les responsabilitats que li corresponen, la desqualifiquen per continuar a el càrrec".

Tot i la polèmica inauguració, la direcció de la discoteca ha anunciat oficialment que "podrem obrir les portes al públic de CHIC Roses el proper dissabte 20 d'abril". Asseguren que ho faran "com déu mana, amb tota la documentació i instal·lacions en regla".

Per acabar, demanen a l'Ajuntament de Roses que faci algun gest per "contrarestar la inexplicable actuació d'una dels seus representants".