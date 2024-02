L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha pactat amb ERC els seus Pressupostos per al 2024 i preveu tramitar-los inicialment aquest dimarts a la Comissió d'Economia extraordinària, després que BComú hagi dit que facilitarà aquest tràmit, sense concretar si ho farà amb un 'sí' o una abstenció.

Ho ha anunciat en roda de premsa aquest dilluns a la tarda el portaveu d'ERC, Jordi Castellana, amb els regidors Jordi Coronas i Eva Baró, després de la firma del pacte entre Castellana i el tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls.

Amb aquest pacte, Collboni s'assegura el suport dels cinc regidors d'ERC, que en sumen 15 amb els regidors (els socialistes governen amb 10).

Per la seva banda, els comuns havien avançat aquest dilluns al migdia que facilitaran la tramitació dels comptes (sense concretar el vot), però van avisar que és un "ultimàtum" per aconseguir un pacte de govern d'esquerres --precisament de PSC, BComú i ERC-- abans de l'aprovació definitiva al ple del 22 de març.

Amb el 'sí' o l'abstenció dels 9 regidors de comuns, la votació --que només necessita majoria simple-- arribaria fins i tot als 24 regidors, la majoria absoluta de l'Ajuntament, i per tant possibilitaria l'aprovació inicial dels comptes.

"Barcelona al centre"

Sobre el pacte amb ERC, Castellana ha afirmat que per a ells el més important és posar "Barcelona al centre" i han situat com a eixos prioritaris l'ambició de futur, la modernitat, la capitalitat i la identitat de la ciutat, i la garantia que es pot viure bé.

"Aquest acord apunta políticament cap on creiem que ha d'anar Barcelona", ha recalcat el portaveu, que ha dit que estan convençuts que en aquesta nova proposta pactada hi ha les prioritats de la immensa majoria dels barcelonins.

Tot i així, ha reiterat que els primers mesos de mandat hi ha hagut "un govern feble, que ha tendit a posar el fre de mà", i ha precisat que votaran a favor del Pressupost sobre el contingut després d'incorporar les seves reivindicacions.

Tot i això, ha subratllat que "és un acord bo per a Barcelona que aconsegueix moure el PSC d'una acció de govern conservadora, de molt ordre però de poca opció de futur".

1.000 pisos públics i oficina del català

L'acord a què han arribat socialistes i republicans inclou mesures com construir 1.000 pisos públics aquest any, crear l'Oficina de la Llengua Catalana, desenvolupar la T-Cultura, destinar 15 milions d'euros a pacificar carrers (com Balmes) i implementar carrils bici ( com el del passeig de Maragall o el de Fabra i Puig), i 12 milions per a un fons d'Infància 0-16.

També un fons de cinc milions per donar suport a l'emprenedoria i l'activitat econòmica, 10 milions per transformar l'Eix Besòs, 10 milions més per a un pla de tornada social de la Copa Amèrica, i impulsar un pla de barris de muntanya i un pla de protecció del comerç de proximitat.

"De moment som aquí

L'acord pressupostari coincideix amb les converses que mantenen el PSC i ERC sobre la governabilitat de la ciutat, que es van intensificar fa un mes, però Castellana no ha vinculat el pacte actual amb un futur de govern: "De moment som aquí".

Sí que ha confirmat que segueixen parlant amb el govern municipal i ha afirmat que “si hi ha passos més endavant ja es veurà si es concreten”.

"Hem parlat de pressupostos, de model de ciutat, de com veiem què ha d'evolucionar, i l'única concreció que tenim és aquest acord de pressupostos. Ara mateix som aquí", ha reiterat.