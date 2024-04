Collboni carrega contra Colau i Trias: ''Ni governen ni deixen governar''

L'alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, creu que el líder de Junts a l'Ajuntament, Xavier Trias, i la de BComú, Ada Colau, "ni governen ni deixen governar" el seu partit a la capital de Catalunya.

Segons ha afirmat en una entrevista publicada aquest dilluns 29 d'abril a El Periódico de Catalunya , tant el número 1 de Junts (sota la marca de Trias per Barcelona) com la líder dels Comuns al consistori van demostrar el seu immobilisme amb les reprovacions al ple municipal de divendres passat 26 d'abril, i no els veu "la generositat ni la intel·ligència política" suficient per dur a terme pactes concrets.

Així mateix, els ha demanat reflexionar sobre el seu 'no' al Pressupost: "Entenc que estem en període electoral i que hagin de fer una reflexió interna, però els crido a la reflexió. Bloquejar pressupostos no sé a qui ajuda, ni si perjudica més a qui governa o qui impedeix l'aprovació".

Polítiques d'habitatge

Collboni ha considerat que l'habitatge es tracta del "problema 1 de la ciutat i la principal font de desigualtat", per això ha afirmat que des del govern local donen la benvinguda a qualsevol regulació, sempre que es faci donant seguretat jurídica i sense improvisar .

Respecte a la regulació dels lloguers de temporada, ha apuntat que “s'entén, perquè hi havia una fuita de pisos, però és precipitat fer un decret corrent tres setmanes abans de les eleccions”.

"No ajuda anar fent decrets quan ja has fet una regulació un mes abans", ha opinat l'alcalde, que ha indicat que la reducció de l'oferta de pisos de lloguer té una relació directa amb la incertesa jurídica dels propietaris, que adverteix que no tots són grans inversors ni fons.

Volia que Sánchez seguís a la Moncloa

L'entrevista també recull la seva postura sobre la qual, fins a les 11, era la possibilitat que Sánchez deixés la presidència del Govern espanyol.

L'alcalde de Barcelona assegurava que "seria bo" que continués al capdavant del projecte, que seguís endavant i no es rendís.

Això ha passat i Collboni ha estat un dels que ha reaccionat a les xarxes... d'una manera força particular.

Més tard, però, ha publicat una reflexió més formalment alineada amb les dels líders polítics socialistes.