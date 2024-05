Collboni enterra definitivament les superilles de Colau

per J.C. Meneses Montserrat

La tinenta d'alcalde d'Urbanisme de Barcelona, Laia Bonet, ha descartat replicar el model d'eixos verds o superilles de l'Eixample -el principal projecte de l'anterior alcaldessa Ada Colau- a altres districtes de la ciutat pels seus "costos i dinàmiques de convivència" , en preguntar-li per la qüestió en la presentació de les Setmanes d'Arquitectura 2024 aquest dijous.

Així s'ha pronunciat després que fos avançat per alguns mitjans, i ha afirmat respecte al disseny dels eixos verds que s'ha fet al Consell de Cent i en altres carrers transversals: “Ens semblava que ni per costos ni per les dinàmiques de convivència d'usos ens permetien imaginar que aquell fos el model”.

Ha dit que el govern municipal té la voluntat de fer moltes més pacificacions, si bé cal "trobar un model de pacificació que sigui reproduïble, replicable i escalable a tota la ciutat", i no només a la trama Cerdà.

Ha assenyalat que el consistori hi està treballant, després d'avaluar el funcionament d'aquests eixos verds un any després de la seva implementació --durant el mandat de l'exalcaldessa i líder de BComú, Ada Colau,-- i ha explicat que presentaran "propostes per a poder avançar en aquestes pacificacions".

Sobre si hi haurà modificacions als carrers ja pacificats, Bonet ha respost que allò que no ha aguantat el seu any de vida s'haurà de corregir i reparar, encara que ha defensat la feina que han fet els equips de l'Ajuntament: "El fet, fet està" .

Segona sentència per a les superilles

Fonts municipals consultades han informat respecte a una segona sentència sobre els eixos verds, que assenyala que el consistori "hauria d'haver fet una Modificació del Pla General Metropolità (MPGM)" quan van decidir transformar aquests carrers.

L'Ajuntament assegura que sempre ha defensat la legalitat del que s'ha fet i del que han fet els serveis tècnics i jurídics municipals, per això presentarà un recurs "per un principi de responsabilitat i continuïtat institucional", com van fer amb l'anterior sentència.

Defensen la legalitat de l'actuació, tot i que consideren que no és convenient continuar amb el model, que "no és aplicable de manera generalitzada a l'Eixample, ni per l'impacte en la mobilitat ni per la gestió de l'espai públic", a més de ser un model car de mantenir, han detallat les mateixes fonts.