Collboni fracassa i no aconsegueix tirar endavant els Pressupostos de Barcelona

El ple de l'Ajuntament de Barcelona d'aquest divendres ha tombat el projecte de Pressupostos de Jaume Collboni (PSC), que només ha comptat amb el suport d'ERC, i l'alcalde ha anunciat que se sotmetrà a una qüestió de confiança per tenir-los aprovats el 2 de maig.

Tot i tramitar-se a la Comissió d'Economia extraordinària al febrer amb els vots d'ERC i BComú, els comptes no s'han aprovat de manera definitiva pels vots contraris de BComú, Junts, PP i Vox, que sumen 26 regidors davant dels 15 que el PSC arriba amb ERC.

Davant aquest escenari, Collboni convocarà un ple extraordinari el 27 de març, en què es tornaran a votar els comptes: si el ple els torna a tombar (com està previst), s'obrirà un període de 30 dies en què es podrà configurar una majoria alternativa per triar nou alcalde; si no es pot configurar, els comptes quedaran aprovats el 2 de maig.

Amb els vots d'ERC assegurats, el vot dels Comuns era decisiu per assolir la majoria de l'Ajuntament i aprovar els comptes amb el suport de 24 regidors, cosa que no ha passat perquè els d'Ada Colau han rebutjat els Pressupostos en no haver pactat el seu entrada al govern.

"Actitud de boicoteig"

"Senyora Colau, mai no havia vist tanta irresponsabilitat junta en tan poc temps", ha afirmat Collboni dirigint-se a l'exalcaldessa, a qui ha acusat de provocar el bloqueig dels Pressupostos de la Generalitat, els de l'Estat i els de l'Ajuntament.

Per a l'alcalde, "aquesta actitud de boicoteig als governs i als pressupostos progressistes és un greu error que només beneficia la dreta i la ultradreta" i els ciutadans que més necessiten el sector públic, ha dit.

Collboni ha insistit que Barcelona tindrà Pressupost a la primavera, que arriba als 3.807 milions d'euros --un 5,9% més respecte del 2023--, amb una inversió prevista de 944 milions d'euros, i que el seu govern defineix com "el pressupost més social".

"Ara és regidor"

Per part seva, el tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, ha retret a Colau que com a alcaldessa fes apel·lacions a la responsabilitat als grups de l'oposició per aprovar els Pressupostos i que ara ella no recolzi els comptes: "Què ha canviat ? Canvia que ara és regidor i abans alcaldessa".

Li ha dit que no considera que ella tingui la culpa que no s'aprovin, però sí la responsabilitat, i també ha apel·lat a Junts per dir-los que el seu currículum els genera "desconfiança", però que espera arribar a acords concrets amb ells per a Barcelona , a més d'agrair a ERC el suport.

"No han volgut explorar majories"

Colau s'ha mantingut en la posició dels últims dies, en què els Comuns han reiterat que no donarien un xec en blanc a Collboni, i ha recordat que ja han fet "molts vots de confiança" a la investidura ia la tramitació dels comptes.

Li ha recordat a Collboni que ha tingut l'oportunitat d'explorar dues majories: la que aconseguia amb Trias (21 regidors) i la que arriba amb BComú i ERC (24 regidors) i ha lamentat que "no han volgut explorar aquestes majories".

Tot i així, ha dit a l'alcalde que "si canvia d'opinió" (sobre pactar un acord de govern) ells estaran disponibles i amb la mà estesa, malgrat que Valls li ha demanat que reconsideri la seva posició sobre els comptes, sense referir-se a un pacte de govern.

Un govern "més sol"

El regidor de Junts Ramon Tremosa ha assenyalat que, després del vot en contra dels Comuns als Pressupostos de la Generalitat, perceben l'alcalde desorientat, i que “avui està més sol que fa 10 mesos”, quan va obtenir el vot dels Comuns i el PP a la investidura.

Per la seva banda, la líder d'ERC a l'Ajuntament, Elisenda Alamany, ha celebrat l'acord de Pressupostos a què han arribat amb el govern de Collboni i ha assenyalat en referència als Comuns: “És absurd demanar governs progressistes i tombar tots els pressupostos progressistes que tens al teu abast”.

El líder del PP, Daniel Sirera, ha retret a Colau reclamar entrar al govern municipal amb la condició d'aprovar els comptes "sense canviar ni una coma", i ha criticat que Collboni no hagi negociat amb tots els grups, per això ha ratllat els Pressupostos de foscos i opacs.

Mentrestant, el líder de Vox, Gonzalo de Oro, ha recordat que el model de ciutat del seu grup és oposat a allò que proposen els comptes dels socialistes, que veu "un tall i enganxa als pressupostos de Colau", i considera que serveixen per continuar destrossant Barcelona, ha dit.