Collboni promet que Barcelona viurà ''la transformació del segle''

per Pau Arriaga Pérez

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha presentat un ambiciós pla de transformació urbana que pretén marcar una fita a la història de la ciutat. A la trobada anual amb la premsa L'alcalde respon , Collboni va detallar que s'espera una inversió pública de més de 10.600 milions d'euros fins al 2035 per part de l'Ajuntament i altres administracions.

Aquest projecte, segons l'alcalde, suposa una oportunitat per iniciar “la transformació del segle”, amb la intenció de convertir Barcelona en una ciutat “habitable, pròspera, culta i sana”. Amb una inversió que abastarà aproximadament el 75% del districte de l'Eixample, s'espera actuar a 5,5 milions de metres quadrats, generant noves centralitats i promovent la cohesió urbana.

Collboni va destacar que aquest canvi s'equipara en magnitud a esdeveniments històrics com les Exposicions Universals de 1888 i 1929, així com els Jocs Olímpics de 1992. Per això, l'alcalde va identificar sis vectors de creixement clau: infraestructures i mobilitat sostenible, creixement econòmic local, desenvolupament del talent i la ciència, millora de la salut, foment de lesport i promoció de la cultura.

Entre els projectes emblemàtics s'hi inclouen l'ampliació del recinte de Gran Via de Fira de Barcelona, la renovació del recinte de Montjuïc per commemorar el centenari de l'Exposició del 1929, el desplegament de la Ciutadella del Coneixement el 2027 i la construcció del nou Hospital Clínic .

A més, es planteja un Pla d'Inversions Municipal (PIM) 2023-2027 "molt ambiciós", amb una inversió de 2.829 milions d'euros per a tot el mandat, destacant la recuperació d'espais urbans en desús, l'expansió de la xarxa de punts de recàrrega elèctrica, la creació de noves biblioteques, escoles bressol i centres esportius, així com la remodelació de mercats municipals i la recuperació del Teatre Arnau.

Amb aquest pla, Collboni busca no només transformar l'aspecte físic de la ciutat, sinó també impulsar-ne el desenvolupament econòmic, social i cultural, apel·lant al patriotisme dels ciutadans i animant-los a creure en el futur de Barcelona.