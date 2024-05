Collboni repararà l'urbanisme tàctic de Colau començant per Sant Antoni

L'Ajuntament de Barcelona reformarà l'urbanisme tàctic del barri de Sant Antoni per convertir-lo en estructural, en concret el dels carrers de Comte Borrell i Parlament i la plaça que hi ha a la seva confluència, on ja va intensificar la neteja després de queixes veïnals per la "degradació de l'espai.

La tinenta d'alcalde d'Urbanisme, Laia Bonet, ha anunciat en declaracions als periodistes que el govern municipal ja ha iniciat els tràmits per dur a terme aquesta reforma, les obres de la qual preveu iniciar a principis del 2026 amb una durada d'un any i mig, i un pressupost de 8 milions d'euros.

El govern de Jaume Collboni vol reformar aquesta zona, on es va implantar urbanisme tàctic amb actuacions provisionals i reversibles com franges de colors, mobiliari urbà, jardineres que es poden moure o jocs pintats a terra.

L'objectiu és resoldre les "mancances" que han detectat als eixos verds de l'Eixample pel que fa al manteniment ia la mobilitat, que es garanteixi la flexibilitat i la convivència dels usos, i que s'adaptin al nou codi d'accessibilitat de Catalunya.

Distinció dels espais

L'àmbit on es preveu actuar és de 13.400 metres quadrats, que inclou cinc trams de carrer: tres trams de Comte Borrell (entre l'avinguda Paral·lel i el carrer Manso) i dos del carrer Parlament (entre el carrer Viladomat i la ronda de Sant Pau).

Bonet, que no ha concretat com serà el disseny futur, ha apostat perquè sigui un que permeti distingir l'espai per a cada ús, ja que assenyala que "quan tens massa homogeneïtat no saps quin és l'espai pensat per a cada cosa".

Mentre no comencin les obres, la titular d'Urbanisme s'ha compromès a mantenir la zona perquè no es degradi perquè han de complir els processos legals fins a poder iniciar les obres: “No ens queda cap altra”.

Els tràmits necessaris

Així, l'Ajuntament preveu adjudicar les properes setmanes la redacció dels avantprojectes per convertir en definitiva la urbanització d'aquests carrers i la plaça que hi ha a la confluència, un compromís que Bonet ha recordat que neix des de l'inici de mandat.

La redacció dels avantprojectes és el tràmit previ a la redacció dels projectes executius corresponents dels àmbits d'actuació, que ja estaven inclosos en dos concursos de places i eixos de Sant Antoni.

Aquests concursos es van licitar abans d'acabar el mandat passat per recollir idees amb vista a la urbanització definitiva de l'àmbit, i ara es resolen per poder contractar els equips redactors.

Pel que fa a les places, el concurs incloïa el disseny dels àmbits de les cruïlles de Comte Borrell-Parlament i Rocafort-Tamarit, que ja s'ha resolt, i la proposta guanyadora de la plaça Comte Borrell-Parlament serà l'encarregada de dissenyar la reurbanització definitiva.