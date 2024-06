L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, va decidir celebrar aquest dilluns el Dia Mundial de la Bicicleta circulant amb aquest vehicle de dues rodes per un dels carrers del centre de Barcelona. L'acompanyava el regidor d'Esports, David Escudé. Una estampa idíl·lica si no fos perquè el carrer escollit per circular va ser Avinyó, una via on el mateix Ajuntament ha prohibit circular amb bicicleta o patinet.

"Feliç Dia Mundial de la Bicicleta", ha assegurat Collboni en un tuit publicat a la xarxa social X:

El gest de Collboni no ha agradat ni a entitats veïnals ni als usuaris de les xarxes socials, que n'han criticat l'actitud. "Prohibeixen al veïnat circular pel barri amb bici en carrers per on passen cotxes (amb senyalització inclosa). Ells mateixos circulen amb bici (per fer campanya) per aquests carrers on han prohibit la circulació", ha assenyalat l'Associació de Veïnes i Veïns del barri Gòtic.

Altres usuaris han lamentat que Collboni "conegui tan poc la ciutat que Governa".

L'Ajuntament surt al pas de les crítiques

Davant de les crítiques rebudes, l'Ajuntament ha decidit donar una explicació a aquestes imatges que, a priori, semblen tan absurdes. La tinenta d'alcalde d'Urbanisme, Laia Bonet, ha explicat que l'Ajuntament va posar els cartells de prohibició a 25 carrers de Ciutat Vella aquest gener en el marc del Pla Endreça, que pretén reduir els accidents entre vianants i bicicletes.

Però, segons sembla, l'Ajuntament ja tenia previst retirar algun d'aquests senyals, com el del carrer Avinyó, perquè "no tenia sentit mantenir-los", explica Laia Bonet. Assegura que haurien d'haver tret el senyal, "però no l'hem tret encara". I pel que sembla, Collboni tampoc va veure el senyal de prohibit en agafar la bicicleta.

Un cúmul de desastres que ha portat aquesta situació tan surrealista i per la qual sembla que Collboni no assumirà cap responsabilitat, ni pagarà una trista multa. Perquè ell ja sabia que aquesta norma es trauria, i com que tenia la informació privilegiada ha decidit saltar-se la llei. Un luxe ser alcalde...