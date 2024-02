Collboni tornarà a sotmetre a votació dimarts la seva proposta de Pressupostos per al 2024

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat que tornarà a sotmetre a votació la seva proposta de Pressupost per al 2024 en una Comissió d'Economia extraordinària que convocarà el proper dimarts 20 de febrer.

En una compareixença des del Saló de Cent de l'Ajuntament aquest dimecres, ha explicat que la Comissió de Govern aprovarà aquest dijous la proposta que presentaran a la comissió extraordinària, que tindrà la mateixa base que la que va presentar a l'octubre, i que no es va arribar a tramitar pel rebuig de l'oposició.

"Barcelona està en marxa i no es pot paralitzar i no es paralitzarà per no tenir pressupostos. Estic convençut que podem aspirar a més i que podem tramitar aquest pressupost", i ha apel·lat a la responsabilitat dels grups, als quals ja ha trasllat la seva decisió.

Collboni ha assegurat que complirà "amb la paraula donada" que Barcelona tindrà Pressupost aprovat abans de primavera, cosa que va vincular amb un pacte de govern i que, ara com ara, no s'ha concretat.

"Cada cosa alhora. Nosaltres avui fem una invitació al diàleg per parlar de la tramitació del Pressupost", ha afirmat.

A més, ha recordat que la tramitació no és necessàriament l'aprovació definitiva, que situa al març.

"Pas a pas, amb calma i tranquil·litat. Deixem que els grups expressin les seves opinions i en funció de les respostes veurem quins escenaris tenim", ha afegit.

En preguntar-li sobre si contempla una qüestió de confiança si no aconsegueix els suports per aprovar el Pressupost, Collboni ha respost que anirà "pas a pas" i que correspon als grups pronunciar-se sobre la proposta i la seva tramitació.

"Aquest és el moment"

Per a l'alcalde, aquest és el moment d'aprovar els comptes perquè ha defensat que la capital catalana té projectes.

A més, necessita habilitar el pressupost per tenir garanties i recursos i afrontar els reptes dels propers anys.

"El meu compromís és no perdre cap oportunitat per a la meva ciutat. Per tant, hem de fer aquest pas", i diu que ho fa determinat i convençut que tindrà un resultat positiu per a l'Ajuntament i per a la ciutat.

Ha afirmat que no vincula els pressupostos municipals amb els del Govern i els de la Generalitat, però que “és evident que hi ha un context que de vegades ajuda a fer acords i de vegades dificulta”.

La mateixa proposta

La proposta és "fonamentalment la mateixa" que van presentar a l'octubre, amb una modificació del 2% més d'ingressos que havien previst (71 milions d'euros).

Aquest preveu 3.735 milions d'euros, un 3,9% més que aquest any, fet que suposa un increment de 140 milions respecte al 2023.

Així, ha recordat que no aprovar els comptes suposa "no tenir disponibles 715 milions d'euros per executar", cosa que ha qualificat com una xifra eloqüent per fer una crida als grups perquè permetin tramitar els pressupostos.