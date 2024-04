Comença el compte enrere per al Girona Temps de Flors

per Pau Arriaga Pérez

L'Ajuntament de Girona ha obert la convocatòria per participar a la Mostra d'Aparadorisme i Decoració Interior, que aquest any 2024 arriba a la 20a edició i coincideix amb la 69a edició de Girona, Temps de Flors. Les inscripcions al concurs finalitzen el 10 d'abril. Aquest objectiu principal és fomentar la implicació dels comerços i els establiments en el marc de l'esdeveniment.

Aquest any fa 20 anys del naixement de la Mostra d'Aparadorisme i Decoració Interior a Girona. Aquesta llarga trajectòria demostra el compromís i la participació dels establiments comercials de la nostra ciutat en formar part d´esdeveniments tan rellevants i significatius com és Temps de Flors. Aquest compromís us agraïm, el posem en valor i el reconeixem donant visibilitat a les nostres botigues i carrers comercials”, ha explicat la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament, Gemma Geis.

El jurat estarà format per representants de l'Ajuntament, associacions de comerciants, associacions de restauració i hostaleria, i entitats vinculades a Girona, Temps de Flors. Els criteris que es valoraran seran l'originalitat, la qualitat artística, el disseny, el grau de vinculació al tema de l'esdeveniment i la utilització de flors naturals a la composició de l'obra.

El premi consisteix en un apartat específic a la propera edició de la revista oficial de Girona, Temps de Flors per promocionar i donar visibilitat als establiments premiats. També es podran visualitzar a la pàgina web de Temps de Flors. L'objectiu d'aquests premis és potenciar el comerç de la ciutat durant l'exposició de flors, patis i jardins, un dels esdeveniments amb més projecció nacional i internacional de Girona.

Els comerços participants es podran identificar amb un adhesiu que farà referència al concurs i que s'ubicarà als aparadors oa la porta principal de l'establiment. Així mateix, la relació d'inscrits es podrà seguir a la pàgina web de Temps de Flors.