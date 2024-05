Compte enrere per a la Festa Major de Sant Pere de Reus: la celebració ja té cartell

L'Ajuntament de Reus ha presentat aquest dilluns 27 de maig el matí el programa de la Festa Major de Sant Pere d'aquest any i la imatge que l'acompanyarà, un vibrant cartell creat per la periodista i fotògrafa Laia Solanellas. Com cada any, la Festa Major il·lumina el calendari de juny amb una sèrie d'actes oberts i inclusius, dissenyats per a tota la ciutadania, amb activitats per a totes les edats. Aquest esdeveniment combina tradicions arrelades amb música i una varietat de propostes festives.

Des de ReusCultura s'ha volgut destacar i agrair la dedicació de les nombroses entitats i persones individuals que, amb el seu esforç i voluntat, mantenen vives les tradicions de la ciutat i les transmeten a les generacions més joves. La presentació del programa de la Festa Major de Sant Pere s'ha fet durant la mateixa setmana de Corpus, una celebració que començarà el dijous 30 de maig i s'estendrà fins diumenge. Amb entusiasme i col·laboració, la ciutat es prepara per viure uns dies plens de color, música i alegria.

La música, protagonista

La celebració té un accent posat a l'oferta musical. Bona part del gruix dels concerts es concentraran els dies 21, 22 i 23 de juny, amb motiu de les Barraques 2024. El primer dia actuaran Ginestà, El Pony Trepitjador i Fescat Goes Punk, És cosa de 3 i el grup de percussió Bombastik . El dia 22 serà el torn de La Fúmiga, el Senyor Oca, La Prima, Meli Perea (a través de Cases de la música), El Cantant del Greco i Insània Circ. Per acabar, el dia 23 de juny, actuaran Amygdala, Mama Dousha i Paula Fitzz.

Abans, però, dissabte dia 15 començarà la música de Sant Pere Reus 2024 amb un concert a la plaça de la Llibertat, amb Lal'ba, un grup de música i pop electrònic que va ser finalista del Sona 9 de l'any 2021 i Fam , grup de música urbana i trap, format per 6 joves.

A banda dels concerts vermuts, les orquestres de les revetles, la Nit de Marxa, el ball de gralles i altres actuacions amb música com la de la cena del bou i arròs , una de les novetats és que torna la revetlla electrònica de Sant Pere, la Petra Dance, i que es farà el dia 28 de juny, al Parc de la Festa.