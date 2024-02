Compte enrere per a la primera Fira IMPULSA sobre canvi energètic a Figueres

per Redacció CatalunyaPress

Figueres ha presentat la primera edició de la Fira IMPULSA, la fira del canvi energètic. Aquesta convenció se celebrarà els propers dies 29 de febrer, 1, 2 i 3 de març del 2024. Segons han explicat des del govern municipal, estarà dedicada al canvi energètic i concretament a les energies renovables, l'eficiència energètica i la mobilitat sostenible.

En la presentació, les autoritats van explicar que "neix de la necessitat d'ordenar els conceptes de transició energètica". Igualment, ha de servir per posar en coneixement del teixit productiu i del públic general de totes les opcions que tenen disponibles per aconseguir la “tan necessària transició energètica”.

L´Ajuntament de Figueres, l´Institut Català de l´Energia, el Clúster de l´Energia Eficient de Catalunya i el Consell Comarcal de l´Alt Empordà. La fira tindrà el suport de la Diputació de Girona, la Cambra de Comerç de Girona, el PIMEC, l'ADICAE, el Gremi d'instal·ladors de Girona i el gremi de promotors i constructors.

“És un orgull per a la nostra ciutat impulsar-la. Mostra l'aposta de Figueres per les renovables i per tractar de tenir un futur més sostenible” va dir l'alcalde Jordi Masquef. El primer regidor de la ciutat va afegir que és bàsic “conscienciar la ciutadania que el canvi energètic és cosa de tots”.

Renovables, eficiència i mobilitat

La fira girarà al voltant de tres eixos: energies renovables, eficiència energètica i mobilitat sostenible.

La fira vol posar sobre la taula tots els tipus denergia renovables que tenim actualment i donar solucions per a un moment en què sembla que el malbaratament energètic és inviable.

A més, vol reflectir la transició que cal fer per fer les ciutats més resilients al canvi climàtic. Algunes accions han de ser, segons el parer de les autoritats, passar del vehicle privat al transport públic i al transport alternatiu verd.