Confonen un dron de Renfe amb un radar de velocitat a Barcelona

Els radars són un element més que comú a les grans ciutats. Amb l'objectiu de controlar que els conductors se cenyeixen a la velocitat marcada, apareixen cada vegada radars, cosa que enerva la població.

Els mètodes són cada vegada més sofisticats, fins al punt que els drones també es poden fer servir per controlar el trànsit.

Això és precisament el que ha propiciat un malentès. A l'Instagram de @informer.motor, han publicat un vídeo en què es veu un dron sobrevolant la zona de La Maquinista.

"Atents al nou radar de Barcelona, aquí ningú no va a 50 Km/h", alerta el vídeo.

Tot i això, els usuaris s'han encarregat ràpidament d'alertar que no es tracta d'un dron que s'utilitzi per posar multes, sinó que és un mètode de vigilància de la Renfe.

"Aquest dron s'utilitza per a la seguretat del taller de trens Talgo", "de moment ni Mossos ni Guàrdia Urbana disposen de drones que facin de radar", "és un Dron que té Renfe per controlar grafiters que no entrin a les vies, no té res a veure amb els cotxes", se succeeixen als comentaris.

Per tant, els conductors d'aquesta zona poden estar tranquils perquè encara no hi ha un dron que els multi la velocitat.