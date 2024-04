Critiquen les amenaces de l'alcalde de Premià de Mar a la ràdio municipal

El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) ha denunciat "enèrgicament" les amenaces realitzades per l'alcalde de Premià de Mar, Rafael Navarro (Junts per Catalunya), al director de l'emissora municipal Ràdio Premià , Francesc Triola. Aquestes amenaces, que suggereixen el tancament de l'emissora si persisteixen les crítiques cap a certes accions de l'Ajuntament, són considerades per l'SPC com a "extremadament greus i contràries als principis democràtics".

El conflicte sorgeix arran del tractament informatiu donat per l‟emissora a la mobilització d‟un grup de veïns en relació amb un projecte municipal sobre la gestió de residus a la ciutat. Durant una entrevista a l'emissora, l'alcalde va expressar el malestar per la cobertura que es va fer de la protesta ciutadana, i va arribar a equiparar-la amb donar veu a teories com les del terraplanisme.

En les declaracions, l'alcalde ha afirmat que l'emissora municipal "també és Ajuntament", insinuant que no pot ser crítica amb les accions del consistori. Aquesta postura és inacceptable en una democràcia, ja que els mitjans públics, independentment de la seva dependència administrativa, no han de convertir-se en portaveus dels poders establerts.

L'SPC defensa el dret dels mitjans locals a operar amb independència i complir el seu deure professional d'informar de manera veraç i plural. Aquesta tasca és fonamental per a lexercici del dret constitucional a la protesta i per garantir la qualitat de la informació que reben els ciutadans.

En el manifest Mitjans locals: democratització, professionalitat i estabilitat per garantir la qualitat , l'SPC subratlla la importància que els mitjans públics locals es regeixin pels mateixos principis de veracitat, pluralitat i independència que els mitjans dependents d'altres administracions. Per tant, el sindicat insta l'alcalde Rafael Navarro a retractar-se públicament de les amenaces ia reconèixer el paper fonamental dels mitjans locals en la promoció de la vida democràtica a Premià.

Pots llegir el comunicat íntegre en aquest enllaç .

Els mitjans de comunicació locals de Premià de Mar tenen més de 3 dècades d'història. Ara s'ha convertit en Premià Mèdia, un portal que, a la seva web, diu que és "el servei públic de comunicació que és l'evolució natural de Ràdio Premià de Mar que ha donat servei al municipi en els darrers 37 anys".