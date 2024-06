Dani Sirera: 'Acabar amb els apartaments turístics perjudicarà el teixit econòmic'

per Redacció CatalunyaPress

El president del grup del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, Dani Sirera, ha acusat l'alcalde, Jaume Collboni, d'intentar resoldre el problema d'habitatge al crit de “expropie's”.

Dani Sirera ha denunciat que les mesures en matèria de vivenda anunciades avui per Jaume Collboni suposen un fre a la construcció, perjudicaran el turisme i llancen un missatge molt perjudicial per als empresaris.

Sirera ha declarat que "els habitatges d'ús turístic signifiquen gairebé el 25% del turisme a la ciutat i, per tant, eliminar-los només perjudicarà el teixit econòmic i el turisme de Barcelona, a més de generar inseguretat jurídica".

El dirigent popular ha considerat que "ni Colau va ser tan lluny en els seus atacs a la propietat privada". En aquest sentit, Sirera ha apuntat que "cal apostar per acabar amb els habitatges d´ús turístic sense llicència i garantir el compliment de la normativa d´aquelles que la tenen concedida, per exemple, però atacar el patrimoni dels propietaris eliminant d´arrel totes les llicències és propi de règims bolivarians”.

Sobre la reforma de la reserva del 30%, Sirera ha reconegut que “qualsevol modificació que no passi per la seva eliminació és perjudicial per a Barcelona”.

Dani Sirera ha recordat que “la reserva obligatòria del 30% per a pisos socials ha estat un fracàs absolut el passat mandat, amb un total de 52 pisos construïts. Substituir aquesta reserva per un impost revolucionari no motivarà els promotors a construir a Barcelona”.

Finalment, Dani Sirera ha manifestat que “les polítiques que ha presentat avui l'alcalde perjudicaran no només els preus de la vivenda a la ciutat, sinó el turisme i l'activitat econòmica de Barcelona. De fet, en els darrers deu anys el lloguer a Barcelona ha incrementat un 68%, però si seguim així aquest número seguirà a l'alça”.