Dani Sirera considera un error que Collboni pacti amb els que van incendiar Barcelona

El president del grup del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, Dani Sirera, considera un error que Collboni incorpori al Govern “als que van incendiar Barcelona durant el procés”.

Després de fer-se públic l'acord de govern entre el PSC i ERC, Sirera recorda que fa un any Jaume Collboni li va demanar el vot perquè Barcelona no caigués en mans dels separatistes i ara els incorpora al govern municipal. “Collboni no només m'ha mentit a mi, ha mentit els seus votants a qui va prometre que no pactaria amb els que no respectessin Espanya”, i en aquest sentit s'ha qüestiona “des de quan ERC respecta Espanya?”

Pel dirigent Popular, Collboni podria haver governat buscant acords puntuals amb tots els partits, “però ha preferit unir el seu futur al d'ERC, un partit que és Colau amb estelada, i condemnar Barcelona a tres anys més de decadència i decreixement econòmic amb un acord que a més no li dóna la majoria al consistori”. “Entre Barcelona i el PSC, Collboni ha elegit Sánchez i Illa”.

En aquest sentit, Sirera assegura no sentir-se enganyat encara que sí decebut. “Vaig pensar que Collboni volia girar full dels seus vuit anys de col·laborador amb les polítiques que han paralitzat la ciutat però veig que se sentia còmode llastrant Barcelona”, i li adverteix que per això no compti amb el Partit Popular.

D'altra banda, el dirigent Popular considera curiosa que ERC no doni suport al PSC per presidir el Parlament però en canvi doni suport a un alcalde socialista. “Sembla que això de les taules 'antirepressives' s'acaba quan es tracta d'agafar cadira”, ha ironitzat.

Dani Sirera afirma que, des d'avui, és l'única i veritable oposició a un govern municipal que, amb l'entrada d'ERC, integra el pitjor del colauisme i el pitjor del separatisme.

Finalment, Sirera ha reivindicat una Barcelona totalment diferent del pacte de govern tancat entre el PSC i ERC. Una Barcelona plural, lliure i cosmopolita que defensarem des del Partit Popular davant del greu error que comet Collboni amb aquest acord.