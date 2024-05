Dani Sirera demana que Barcelona sigui la capital europea del comerç de proximitat

El president del grup del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, Dani Sirera, proposa que Barcelona sigui la primera capital europea del comerç de proximitat.

En una visita al Mercat del Clot, Dani Sirera ha recordat que, a través de la nostra portaveu al Parlament Europeu, Dolors Montserrat, arran d'una iniciativa impulsada de 'Barcelona Comerç', es va aconseguir la creació d'una capitalitat europea del comerç de proximitat. Ara que cal decidir quina ciutat ostentarà per primera vegada aquesta capitalitat, Sirera aposta per la ciutat de Barcelona “perquè els 62.000 comerços que hi ha a la nostra ciutat siguin protagonistes, a nivell europeu, d'aquesta capitalitat”.

Durant la visita també ha aprofitat per recordar les seves propostes per revitalitzar els mercats ja que, “a la Barcelona de Collboni, una de cada cinc parades està tancada”, cosa que significa que la resta de paradistes s'han de fer càrrec de les despeses de llum i de seguretat de les parades que no donen servei. En aquest sentit, ha advertit que "ha de ser l´Ajuntament qui es faci càrrec d´aquestes despeses".

També ha recordat la proposta de crear uns 'bonus mercat' “perquè els barcelonins gaudeixin de descomptes per adquirir productes frescos als mercats municipals, tant per incentivar el consum d'aquest tipus d'aliments com per ajudar a atraure nous consumidors”.

Preguntat per la possible ampliació del govern municipal, Dani Sirera ha afirmat que “Jaume Collboni està supeditant la ciutat de Barcelona als interessos de Sánchez”. En aquest sentit, li ha exigit “que posi el govern municipal al servei dels barcelonins i no del seu cap”. "Barcelona no pot estar esperant sempre les eleccions que es van succeint, primer les generals, després les del Parlament i ara les europees", ha afegit.

Finalment, el dirigent Popular ha demanat a Collboni que treballi per la ciutat de Barcelona perquè “el pacte que sembla que vol fer amb ERC no donarà estabilitat al govern municipal”. “Si Collboni treballa i arriba a acords amb tots els grups municipals, la ciutat serà governable; si decideix posar el pressupost municipal en mans d'un partit que no respecta Espanya i que vol que Barcelona torni a convertir-se a la zona zero del procés, no podem donar suport en cap cas a aquest pacte”, ha conclòs.