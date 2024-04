La data límit per demanar parades de venda de roses i llibres per Sant Jordi a Mataró

L'Ajuntament de Mataró posa en marxa, aquest dimarts 2 d'abril, la campanya de recollida de sol·licituds per instal·lar parades de venda de roses i llibres als carrers de Mataró durant la Diada de Sant Jordi. La forma de presentació de les sol·licituds és per Internet des del web municipal, trucant al telèfon gratuït 010 o presencialment a l'Espai Mataró Connecta (plaça de la Muralla, 21), Rocafonda (carrer de Josep Punsola, 47) oa Cerdanyola (passeig de Ramon Berenguer III, 82).

Els llocs podran realitzar lactivitat prevista el 23 dabril de 9:00 a 21:00.

S'estableixen tres trams diferenciats al calendari de presentació de sol·licituds. Així es dóna prioritat als professionals davant d'entitats i centres educatius, que alhora tenen prioritat davant les peticions dels particulars. Tot i això, els terminis no són excloents i les sol·licituds es poden presentar en tots els casos fins al 10 d'abril.

El tràmit per a titulars de floristeries o llibreries és del 2 al 4 d'abril, malgrat aquest termini no és exclusiu i ho poden fer fins al 10 d'abril. Poden instal·lar parades davant del vostre establiment i en llocs que no afectin l'àrea d'influència d'altres professionals. Els floristes també poden instal·lar una parada a la plaça de Santa Anna fins al límit de capacitat de l'espai, i les llibreries en el marc de la Fira del Lliure de Sant Jordi organitzada per la Direcció de Promoció Econòmica (entre els dies 21 i 23 de abril).

Del 5 al 8 d'abril poden demanar parades de venda de roses o llibres les entitats culturals, científiques o cíviques sense ànim de lucre amb seu a Mataró i que estiguin inscrites al registre municipal d'entitats (una parada per entitat, i les formacions polítiques i els sindicals no poden vendre llibres), els centres escolars (una parada de venda de roses per classe a nom d'un responsable del centre), i els escriptors, autors i editors per venda de llibres (una parada).

Finalment, el 9 i el 10 d'abril, s'obrirà el termini per als particulars en general, que han d'estar empadronats a Mataró i només poden demanar una parada per domicili. Els llocs per als particulars estan limitats a 100 i s'adjudicaran per ordre de presentació de la sol·licitud dins el termini establert.

L'horari de presentació de sol·licituds per Internet comença, per a cada tram, a les 8.30 del primer dia. Després d'emplenar les dades personals, el sol·licitant pot triar sobre el plànol de la ciutat la ubicació que us interessi per instal·lar la parada, tenint en compte que hi ha diferents zones d'exclusió, i indicar els metres quadrats que ocuparà.