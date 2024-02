La decisió que ha pres Palafrugell sobre la construcció de piscines

El ple de l'Ajuntament de Palafrugell (Girona) ha aprovat suspendre durant un any les llicències per a la construcció de noves piscines al municipi, ha informat el consistori.

Segons ha explicat l'alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, l'objectiu de la suspensió passa per adequar el Pla d'ordenació urbana en relació amb les piscines "per fer front als reptes del canvi climàtic".

És per això que es fa necessari adequar les dimensions, la profunditat i la gestió eficient de l'aigua, i també per evitar al màxim la despesa d'aigua per l'emergència per sequera.

Ha assenyalat que des de l'entrada en fase 1 d'emergència per la sequera han detectat 11 piscines al municipi que tenien llicència de construcció, però no han respectat la limitació que no les permetia omplir-la durant la sequera, i obriran els corresponents expedients sancionadors.