Demanen endarrerir la compra de pistoles tàser per a la Guàrdia Urbana de Barcelona

per Redacció CatalunyaPress

Tindran els agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona a la seva disposició pistolar tàser en el futur immediat? Aquesta és una pregunta que és sobre la taula del govern municipal de Jaume Collboni i que, des de finals del mes passat, sembla haver pres velocitat.

El consistori està estudiant la manera de donar resposta a aquesta reivindicació per part del cos, que ha estat especialment reclamada també per sindicats com la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF).

Va ser precisament CSIF qui va avançar la intenció del govern socialista, amb una publicació al seu perfil de X en què treien pit perquè "la tàser i altres eines seran una realitat gràcies als anys de reivindicacions per part de CSIF", encara que van destacar que " celebrem i celebrarem del tot quan sigui una realitat”.

Aquest post es va publicar fa més d'un mes, el 22 d'abril passat... i dies després del diari Ara xifrava en 140.000 la quantitat d'euros que l'administració local de Barcelona destinaria a aquesta inversió.

Els Comuns reclamen cautela abans d'implementar-les

L'episodi més recent en aquest serial és d'aquest 27 de maig, per boca del grup municipal de Barcelona a Comú (BComú) al consistori.

La formació han registrat un prec sol·licitant aquesta petició després que al Ple d'abril el govern municipal anunciés que estava analitzant la manera de dotar el cos d'aquestes armes.

La formació liderada per l'exalcaldessa Ada Colau demana que aquesta avaluació tingui en compte els impactes en la salut i l'exercici dels drets fonamentals, a més de la tècnica policial, i critica que el govern "sigui favorable a l'ús de les tàser per part de la Guàrdia Urbana".

"És convenient", segons els alts càrrecs policials

Un informe del cap de la Guàrdia Urbana recull que "és convenient dotar-se d'aquest mecanisme", perquè alguna vegada, diu el document, els agents s'han vist obligats a fer servir l'arma de foc per no disposar d'un altre instrument de contenció de gent en situacions en què perillava la seva integritat física o la dels altres.

Per part seva, el responsable de l'Àrea de Prevenció, Seguretat, Convivència i Règim Interior, Albert Batlle, ha apuntat que les pistoles tàser no formaran part dels equips de protecció individual dels agents, sinó que "hi haurà un determinat nombre de dispositius d'aquest tipus".

"Les característiques concretes són les que treballarem de cara al futur", va assegurar, en referència a les especificacions tècniques d'aquests dispositius, la formació que hauran de rebre els agents que els hagin d'utilitzar i en quines condicions i circumstàncies es podran fer servir.

Quan va ser preguntat sobre si abans d'estiu el govern municipal haurà pres una decisió (ja que no necessita el suport de la resta de grups municipals), Batlle va deixar anar un breu "probablement".