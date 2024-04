Denuncien una nova agressió transfoba a Barcelona

per Redacció CatalunyaPress

L'Observatori Contra la LGTBI-Fòbia ha alertat sobre un preocupant augment de la violència cap a persones LGTBI a Barcelona, després de denunciar una nova agressió a una persona trans i una persona no binària al barri de Trinitat Vell. Segons el portaveu de l'entitat, Eugeni Rodríguez, un grup d'adolescents va envoltar les víctimes, les va insultar i després les va agredir.

Aquesta recent agressió se suma a una altra que va passar tot just uns dies abans al barri del Poble-sec, on un grup de joves va colpejar una dona trans a la plaça del Sortidor, utilitzant fins i tot un gos per intimidar-la i atacar-la. L'Observatori ha instat les autoritats a investigar aquests casos i portar els responsables davant de la justícia.

Les dades recopilades per l'Observatori durant l'any 2023 són alarmants: es van registrar més de 300 agressions homòfobes i transfòbiques a Catalunya, i 160 a Barcelona, marcant un rècord preocupant. Els districtes de Sant Martí, Sants-Montjuïc i l'Eixample són els més afectats per aquestes agressions, cosa que reflecteix la necessitat urgent d'abordar aquest problema a la ciutat.

L'augment de la violència LGTBI-fòbica coincideix amb el Dia Internacional de la Visibilitat Trans, que es va celebrar el 31 de març. L'Observatori ha recordat la importància de continuar lluitant contra les discriminacions que enfronten les persones trans i de treballar cap a un futur més inclusiu i respectuós per a tothom.

L'Observatori destaca que una de cada quatre incidències per violències o discriminacions registrades estan relacionades amb la transfòbia, subratllant la necessitat de continuar combatent aquest tipus d'odi i promovent l'acceptació i el respecte per totes les identitats de gènere i orientacions sexuals.