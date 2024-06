Des de la Ronda de Dalt fins a la plaça d'Espanya: les obres que afronta Barcelona

Aquest estiu, Barcelona enfrontarà una considerable quantitat d'obres públiques que afectaran la mobilitat a diverses zones de la ciutat. Amb uns 50 projectes en marxa, s'espera que el trànsit i el desplaçament urbà es vegin notablement complicats. Les àrees més impactades inclouen Plaça Espanya i la Ronda de Dalt, entre d'altres.

Impacte a Plaça Espanya

Plaça Espanya, una de les principals interseccions de Barcelona, serà una de les zones més afectades per les obres. Aquest lloc és crucial per a la connexió entre el centre de la ciutat i altres barris, així com per accedir a importants vies de sortida i entrada de la ciutat.

Les obres en aquesta àrea estan destinades a millorar la infraestructura i modernitzar l'espai, cosa que inclou treballs a les xarxes d'aigua, electricitat i telecomunicacions.

La afectació més gran està relacionada amb l'ampliació de la L8 d'FGC. Tots aquests treballs coincidiran amb les millores de les línies de metro 2, 3, 5 i 10N, per la qual cosa la xarxa ferroviària patirà canvis importants.

Intervencions a la Ronda de Dalt

Una altra àrea significativament afectada serà la Ronda de Dalt, una de les principals vies de circumval·lació de Barcelona. Les obres en aquesta via formen part de la segona fase del pla per cobrir la Ronda entre l'avinguda de Vallcarca i l'IES Vall d'Hebron.

Durant el període de construcció, s'implementaran talls de carril i desviaments temporals que podrien generar congestió i temps de viatge més llargs.

S'espera que les feines a la Ronda de Dalt s'estenguin fins al 5 de setembre, amb l'objectiu de finalitzar abans de la temporada de pluges per evitar complicacions addicionals.

Altres Zones Afectades

A més de Plaça Espanya i la Ronda de Dalt, altres àrees de Barcelona també estaran sota construcció. Entre aquests es troben diversos carrers del barri de l'Eixample, on es duran a terme millores a les voreres ia la infraestructura de transport.

També hi haurà intervencions al districte de Sant Martí, específicament al Poblenou, on es realitzaran treballs de renovació urbana i millora de serveis.

Les autoritats municipals han engegat una campanya d'informació per mantenir els residents i visitants al corrent de les obres i els desviaments. A través de mitjans digitals, senyals de trànsit i aplicacions mòbils, es proporcionarà informació a temps real sobre l'estat de les obres i les alternatives de rutes disponibles.

Recomanacions per als ciutadans

Per mitigar l‟impacte de les obres, l‟Ajuntament de Barcelona recomana diverses mesures als ciutadans. Entre aquestes, es destaca l'ús del transport públic, que continuarà operant amb normalitat (excepte a les zones afectades per les obres) i serà una opció més ràpida i convenient durant el període d'obres. També se suggereix als conductors que planifiquin les rutes amb anticipació i considerin horaris alternatius per evitar les hores punta.