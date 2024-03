El desastre que ha provocat el temporal a Lloret de Mar

per Helena Celma

El passeig marítim de la platja de Fenals, a Lloret de Mar, ha patit greus danys a causa del temporal, amb un esvoranc d'aproximadament 90 metres que el travessa.

L'alcalde, Adrià Lamelas, ha urgit la Generalitat a una acció immediata per restaurar el passeig i poder-lo reobrir a temps per a la temporada d'estiu.

Lamelas destaca que el projecte d'estabilització del talús i reconstrucció del passeig de Fenals fa temps que està pendent i demana que s'acceleri, reconeixent que els estralls del temporal dificultaran l'obertura durant la Setmana Santa.

S'estima que l'obra requerirà una inversió d'entre 6 i 8 milions d'euros. A la Costa Brava, el temporal també ha afectat la platja de Torre Valentina a Sant Antoni de Calonge, on s'ha erosionat la sorra i desestabilitzat les palmeres.

Els efectes del temporal a Fenals es van començar a manifestar divendres, quan part del paviment va quedar exposat a causa del desgast causat pel mar.

A mesura que el temporal es va intensificar, el mur va cedir, provocant l'esvoranc de 90 metres que interromp el passeig.

L'Ajuntament ha acordonat la zona i col·locat tanques de seguretat. Lamelas reconeix que serà impossible reobrir el passeig per a Setmana Santa, però insta la Generalitat a accelerar la reconstrucció per a l'estiu, atesa la importància del passeig per al turisme i la seguretat dels visitants.

Lamelas subratlla que la reforma del passeig és un projecte pendent des de fa temps i lamenta que els estralls del temporal hagin estat previsibles.

Destaca que la Generalitat és responsable de dur a terme l'obra, a causa de la concessió de l'espai.