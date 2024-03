Descobreix la riquesa històrica i natural de Tamarit de Mar a la Costa Daurada

Ubicat a la pintoresca Costa Daurada, l´encantador enclavament de Tamarit de Mar desperta la curiositat dels visitants amb la seva combinació única d´història medieval, entorn natural i vistes impressionants.

Des de les seves petites platges fins al castell imponent, Tamarit ofereix una experiència única per als amants de la tranquil·litat i l'exploració.

Amb un origen medieval, Tamarit de Mar va ser en algun moment un punt de trobada entre la Catalunya cristiana i la musulmana. Al llarg dels anys, ha suportat nombrosos desafiaments, des d'enfrontaments amb pirates fins a ocupacions militars i violents temporals, que van sumir l'antic poble pesquer a la pobresa.

Tot i aquests desafiaments, la seva història s'ha conservat als seus carrers i edificacions, convidant els visitants a submergir-se en el passat.

El castell de Tamarit, una de les joies històriques de l'enclavament, no només acull una impressionant fortalesa del segle XI, sinó també una vicaria, cases senyorials i una església de Santa Maria amb un altar barroc més gran.

Tot i que actualment és de propietat privada i no es permet l'accés a l'interior, la seva majestuositat continua captivant els que el contemplen des de fora.

Una de les curiositats més fascinants del castell és la seva història de restauració a les mans del col·leccionista d'art nord-americà Charles Deering el 1916.

Acompanyat pel reconegut pintor Ramon Casas, Deering va transformar el castell en un centre cultural, restaurant les façanes i afegint elements artístics que reflectien el seu amor per l'art i la bellesa.

L'entorn natural que envolta Tamarit de Mar no queda enrere en bellesa i diversitat. Des de la idíl·lica Cala Jovera, un petit paradís de sorra daurada envoltat de pins, fins a la muntanya de Sant Joan, on hi ha una bateria de costa republicana utilitzada durant la Guerra Civil, cada racó ofereix una experiència única per als amants de la natura i la història.

Els senderistes trobaran un paradís al camí de Ronda, que serpenteja fins a la Platja Llarga de Tarragona, passant pel Bosc de la Marquesa i la Punta de la Mora. Aquest pintoresc passeig revela la riquesa natural i cultural de la regió, incloent el planter del Mèdol, part del patrimoni romà de Tarragona.

En resum, Tamarit de Mar és molt més que una destinació turística típica. Amb el seu ric patrimoni històric, el seu impressionant entorn natural i les nombroses curiositats, ofereix una experiència inoblidable per a aquells que busquen explorar els racons menys coneguts de la Costa Daurada.