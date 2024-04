Els deures que han de complir els veïns de Lleida que tenen animals a casa

per Pau Arriaga Pérez

L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha remès una carta a tots els propietaris i propietàries d'animals de companyia censats a la ciutat, per recordar-los la responsabilitat que comporta la seva tinença i que s'accentua encara més amb la llei de Benestar Animal que va entrar en vigor l'any passat. Per exemple, en cas d'abandó, es preveuen multes que superen els 10.000 euros.

La carta la rebran totes les persones que tenen els seus gossos i gats inscrits al cens municipal d'animals de companyia, on és obligatori registrar-los.

A l'escrit, el paer en cap demana a les persones propietàries d'animals domèstics gaudir de manera responsable i evitar caure en comportaments incívics.

A més, els recorda els deures bàsics a complir, com són:

Els animals de companyia han d'anar identificats amb el microxip corresponent, no se'ls pot deixar sense vigilància o deambular sense supervisió. A més, els gats han d'estar esterilitzats abans dels sis mesos.

Quan es treu l'animal a passejar a la via pública, ha d'anar sempre lligat i cal portar bosses per recollir les deposicions, evitar les miccions a les façanes, voreres, mobiliari urbà i escocells i, sempre que sigui possible, esbandir els orins amb aigua.

No es pot accedir amb els animals a l'interior de les zones de jocs infantils ni als espais senyalitzats on tinguin prohibida l'entrada.

Cal cuidar l'animal i vetllar de manera responsable perquè no generi molèsties al veïnat, tant per sorolls com per olors o comportament.

Si l'animal es perd, cal comunicar-ho a l'Ajuntament o avisar la Guàrdia Urbana en el termini de 48 hores, perquè en quedi constància i es pugui recuperar.

Cal mantenir actualitzades les dades que consten al cens municipal i, per tant, comunicar canvis de responsable, trasllats de municipi o la mort de l'animal quan es produeix.

La gestió es pot fer online en aquest enllaç .

Segons l?últim cens elaborat per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i xifres de l'Associació Nacional de Fabricants d'Aliments per a Animals de Companyia (ANFAAC), a Catalunya hi havia 1.2 milions de gossos el 2023.