Els dies més màgics de l'any: Girona ja gaudeix del Temps de Flors

El passat dissabte 11 de maig es va posar en marxa la 69a edició de Girona Temps de Flors, que s'allargarà fins el proper diumenge 19. Aquesta 69a edició arriba amb 137 projectes florals repartits en 109 espais.

En un acte emotiu encapçalat per l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, juntament amb la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Geis, es va fer el descobriment d'una placa en honor de Josep Tarrés i Fontan als jardins de la ciutat. L´esdeveniment celebra la bellesa floral i que és el resultat de l´esforç conjunt de la comunitat gironina i de nombroses entitats i associacions.

En el seu discurs, l'alcalde va ressaltar la importància de dedicar aquest dia al reconeixement de Josep Tarrés i Fontan, coincidint amb el començament de Temps de Flors, un certamen arrelat a l'essència de la ciutat i al compromís dels seus habitants. Aquest any, l'esdeveniment s'expandeix a 16 barris, amb horaris estesos per adaptar-se a les preferències dels visitants, incloent-hi l'especial jornada de Flors de Nit , que es prolongarà fins a mitjanit en certes dates.

Per la seva banda, la vicealcaldessa Geis va emfatitzar la rellevància de Temps de Flors com una oportunitat per sensibilitzar sobre la protecció del medi ambient. Les flors que embelleixen la ciutat no sols ressalten el seu atractiu, sinó que també ens recorden la fragilitat del nostre entorn natural, instant a tots a gaudir de la màgia d'aquesta celebració ia prendre accions responsables a cura.

Aquest any, la mostra floral inclou nous espais i destaca la reobertura de llocs emblemàtics, amb un enfocament especial a la cultura popular i la participació d'entitats socials. A més, s'ha adaptat a les condicions de sequera, prioritzant l'ús de plantes autòctones i resistents al clima sec i minimitzant el consum d'aigua durant l'exposició.

Amb aquestes paraules i accions, el descobriment de la placa en honor a Tarrés i Fontan no només ha estat un moment de reconeixement històric, sinó també un punt de partida per a una celebració que promou la bellesa, la cultura i el compromís amb el medi ambient a la ciutat de Girona.