La diferència entre els districtes pobres i rics de Barcelona: frega els 27.000 euros

No hi ha cap ciutat al món on no hi hagi diferències entre el nivell adquisitiu d'unes zones i d'altres. Districtes i barris que tradicionalment s'associen a gent amb un nivell adquisitiu alt i altres a veïns amb possibilitats molt menors.

En el cas de Barcelona, des que la capital de Catalunya és administrativament com es coneix actualment, amb els 10 districtes, és fàcil assenyalar Sarrià-Sant Gervasi com el territori més acabalat i Nou Barris com la part de la ciutat amb una capacitat econòmica menor.

Però més enllà de les generalitzacions i els llocs comuns, cal mirar les dades; i els que ha publicat el Departament d'Anàlisi de l'Oficina Municipal de Dades de l'Ajuntament assenyalen que, el 2021, la renda per càpita (RPC) del conjunt de la ciutat va pujar un 4,8%, fins a 21.642 euros de mitjana a l'any .

Per districtes, Sarrià-Sant Gervasi segueix al capdavant; la RPC dels veïns d'aquesta part administrativa de la capital catalana és un 52% més alta, de mitjana, que al conjunt barceloní. El districte més pobre, en conjunt, és Ciutat Vella.

Aquest mateix document es detalla que el barri de la ciutat amb més RPC forma part del districte de Sarrià-Sant Gervasi; es tracta de les Tres Torres, on les dades diuen que la mitjana s'acosta als 38.000 euros anuals, quantitat un 75% més gran que la mitjana de la ciutat.

A la cua de la llista hi ha Ciutat Meridiana (Nou Barris). Històricament oblidat, aquest barri situat a la part nord de Barcelona és el que mostra una xifra més allunyada de les Tres Torres: la RPC mitjana ni tan sols arribava als 10.950 euros anuals.

Major evolució als barris pobres que als rics

Tot i que els desequilibris continuen existint, les dades de l'Ajuntament de la capital de Catalunya assenyalen també una tendència interessant.

I és que si mirem l'evolució dels darrers anys barri per barri, hi ha més creixement en zones tradicionalment humils (com el Besòs i el Maresme, a Sant Martí, i el Raval, a Ciutat Vella), mentre que els barris amb una dinàmica negativa són dels districtes de les Corts (Pedralbes) i Sarrià-Sant Gervasi (Les Tres Torres, Sant Gervasi i Sarrià).