Dua Lipa visita Barcelona: aquesta és la gelateria escollida per menjar

Barcelona ha estat novament el destí elegit per la reconeguda cantant Dua Lipa, que ha estat vista recorrent els carrers de la ciutat acompanyada de la seva parella, l'actor Callum Turner.

La visita de l'artista britànic-albanesa coincideix precisament amb la seva participació en un concert privat al Palau Sant Jordi, que tindrà lloc com a part de la convenció Worldwide'24 organitzada per McDonald's, a la qual assistiran 14.000 directius de la cadena de tot el món.

Aquesta no és precisament la primera vegada que Dua Lipa visita la ciutat comtal, més enllà de les vegades que ha vingut en concert. En aquest cas, ha decidit avançar-se uns dies al compromís professional per gaudir del clima mediterrani i de l'exquisida gastronomia local.

Segons fonts de CatalunyaPress , la cantant va anar amb la seva parella a una de les gelateries més emblemàtiques de Barcelona: DelaCrem. Allà va estar fent cua per tastar una de les delicatessen artesanals que atrau nombrosos clients diàriament.

L'artista va optar pel gelat de dolç de llet i festuc, mentre que el seu acompanyant es va decantar pel clàssic sabor de stracciatella.

Un dels vídeos que s'ha viralitzat les últimes hores és precisament el d'una fan de la cantant de Training Season, que s'hi queda durant una estona darrere per comprovar si realment està davant la seva ídola.

Després d'adonar-se que efectivament ho és, li demana una foto, però Dua Lipa se la nega, encara que la noia no perd el somriure.

La presència de Dua Lipa a Barcelona ha generat gran expectació entre els seus seguidors locals, que esperen ansiosos la seva actuació amb el grup The Killers al Palau Sant Jordi.

Illusion'

La cantant ha optat per les piscines municipals de Montjuïc com el lloc ideal per filmar el videoclip del seu proper senzill Illusion, el qual està programat per ser llançat el dijous 11 d'abril.

El lloc triat no és casualitat, ja que Dua Lipa és coneguda per la seva passió per la natació i el busseig.

A més, s'ha especulat que l'elecció d'aquest escenari està en línia amb les referències aquàtiques presents a la portada i altres elements visuals del seu proper àlbum, Radical Optimism.