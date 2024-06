L'emotiu discurs de comiat de Núria Marín a la població de l'Hospitalet

Després de 16 anys al capdavant de l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, del PSC, s'acomiada del càrrec com a alcaldessa. Marín deixa el seu lloc a David Quirós, en un canvi de lideratge que marca la fi d'una era per a la ciutat. En un emotiu vídeo publicat al seu perfil de Twitter, Marín va expressar la seva gratitud cap a la gent per la qual ha treballat.

"Avui em dirigeixo a vosaltres, veïns i veïnes, amb un profund sentiment de gratitud i d'afecte. Però també, amb un nus a la gola, ja que ha arribat el moment de dir adéu. Després de 16 anys al capdavant de l'Ajuntament, tanco una de les etapes més meravelloses de la meva vida", va començar Marín.

Per a Núria Marín, haver estat alcaldessa de l'Hospitalet no només va ser un honor, sinó també una tasca incansable pel benestar i progrés de la ciutat. Durant el seu mandat, la ciutat ha passat de ser coneguda com un suburbi de Barcelona a convertir-se a la segona ciutat de Catalunya tant en població com en generació econòmica. "Hem deixat de ser aquella ciutat dormitori, i aquell suburbi de Barcelona, per convertir-nos no només a la segona ciutat de Catalunya en habitants, sinó també en generació d'economia", va destacar Marín en el discurs.

Marín, que ha estat una figura clau en la política local, va assumir l'alcaldia el 2008 i ha estat reelegida diverses vegades gràcies al suport constant dels ciutadans. La seva gestió ha estat marcada per desafiaments i èxits significatius, treballant en estreta col·laboració amb entitats, associacions de veïns, empreses i col·laboradors per millorar la qualitat de vida a L'Hospitalet. "Han estat anys de desafiaments, d'èxits, de moments feliços. Però també, de moments complicats. Però a cada pas d'aquest camí, he sentit la vostra confiança i suport", ha afegit.

Nascuda el 1963 a l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín ha dedicat gran part de la seva vida a la política local i regional. Abans d'esdevenir alcaldessa, va ocupar diversos càrrecs a l'ajuntament i ha estat membre activa del PSC. El seu lideratge ha estat reconegut per la capacitat d'unir a la comunitat i dirigir projectes de desenvolupament urbà que han transformat la ciutat.

En el missatge de comiat, Marín va expressar la seva confiança en David Quirós, el seu successor, afirmant que l'Hospitalet continuarà prosperant sota el seu lideratge. "Estic convençuda que David Quirós serà un magnífic alcalde. Junts, seguirem escrivint noves pàgines d'èxit perquè l'Hospitalet segueixi bategant amb força", va afirmar Marín.

Tot i deixar l'alcaldia, Marín va assegurar que el seu compromís amb la ciutat i els seus ciutadans roman intacte. "El meu compromís continua intacte, defensaré sempre, allà on sigui, els interessos dels veïns i veïnes d'aquesta meravellosa ciutat", ha conclòs.