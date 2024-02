ERC exigeix que es retiri el monument franquista que hi ha a Tortosa

per Redacció CatalunyaPress

ERC ha demanat que en un termini d'un any a partir de l'entrada en vigor de la Llei catalana de memòria democràtica, "es facin tots els tràmits i les tasques necessàries per culminar la retirada del monument franquista" al riu Ebre al seu pas per Tortosa (Tarragona).

Així ho demana una de les esmenes que han presentat al Parlament a la llei que s'està tramitant, segons ha informat aquest diumenge el partit en un comunicat.

Els republicans també proposen una mesura per reparar la memòria a les institucions que els franquistes van suprimir, com el cas de Medinyà, que va quedar annexionat a Sant Julià de Ramis (Girona).

Altres propostes

A més, una esmena amplia els supòsits de víctimes de la dictadura i reclama que es reconegui el poble gitano de la persecució, la discriminació i els atemptats contra la seva identitat, així com posar en valor l'opressió de dones per raó de gènere i persones per la seva orientació o identitat sexual.

La formació proposa fixar com a "víctimes de la repressió cultural" del franquisme les comunitats lingüístiques catalanes i araneses, i habilitar un servei per demanar a les persones, físiques o jurídiques que van perpetrar violacions de drets humans o d'explotació de treballs forçats.

Suggereix que la direcció del Memorial Democràtic sigui nomenada pel Govern mitjançant concurs públic, amb una durada de quatre anys renovable per quatre anys més.

Aquestes esmenes "s'afegeixen a allò que el projecte de llei del Govern ja recollia" i que l'executiu va aprovar el març de l'any passat.