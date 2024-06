ERC proposa que la taxa turística de Barcelona augmenti fins a 4 euros per nit

ERC a l'Ajuntament de Barcelona proposarà al ple d'aquest divendres augmentar l'import de la taxa turística dels 3,25 euros per nit actuals fins als 4 euros per persona i nit a la ciutat, el màxim que permet l'ordenança actual.

Ho ha anunciat aquest dimecres en roda de premsa el portaveu d'ERC al consistori, Jordi Castellana, que ha detallat que aquest increment podria augmentar la recaptació de 75 a 120 milions d'euros, “un nou ingrés que ha d'anar a sufragar despeses vinculades als impactes que genera el turisme a la ciutat".

Els republicans també instaran el Govern perquè modifiqui la llei per habilitar el consistori a poder incrementar el recàrrec en més de 4 euros per persona i nit a la ciutat. "Fa temps dient que amb el turisme cal recuperar un equilibri que s'ha perdut. L'equilibri entre ser una ciutat global i atractiva, però que alhora és capaç de mantenir la seva essència, la seva identitat, i que sap cuidar la gent que viu aquí", afirmava Castellana.

Per la seva banda, el regidor republicà Jordi Coronas ha dit que presentaran un prec per preservar la casa Can Raventós --al districte de Sarrià Sant Gervasi-- i convertir-lo en un refugi climàtic: "El projecte que fins ara es volia no s'aguanta enlloc”, i ha detallat que ERC també demanarà al govern municipal que negociï amb la propietat de la finca.

Els republicans també preguntaran al govern municipal l'estat d'execució de la transformació de l'àmbit de Casernes de Sant Andreu, on estan previstos fins a 350 vivendes de protecció oficial i 360 dotacionals.

SENTÈNCIA DEL TSJC SOBRE VIA LAIETANA

En ser preguntat per la sentència del Tribunal Suprem de Justícia de Catalunya (TSJC) que tomba la reforma de Via Laietana, Castellana ha afirmat que, encara que estan a favor de les pacificacions "ben fetes", la sentència posa de manifest que procedimentalment no es ha actuat de la manera que es necessitava, textualment.

Ha destacat que hi ha hagut una “falta de treball conjunt amb la ciutadania” i ha reivindicat que les reformes s'han de fer amb diàleg.