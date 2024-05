Esgotats els 75.000 mocadors de les festes de Badalona donats per Lorenzo Caprile

per Redacció CatalunyaPress

Els 75.000 mocadors de les Festes de Maig de Badalona (Barcelona), dissenyats i donats pel modista d'alta costura Lorenzo Caprile s'han esgotat, i és l'any amb la xifra més alta en vendes, informa l'Ajuntament de Badalona aquest divendres en un comunicat.

El mocador d'aquestes Festes, que se celebren del 16 d'abril al 26 de maig, és de color blanc amb decoració blava inspirada a la bandera municipal, al mar ia les greques dels mosaics de la ciutat de Baetulo que es conserven a el Museu de Badalona.

L'alcalde, Xavier García Albiol, s'ha mostrat "especialment content" perquè el disseny del mocador s'inspira en elements que tenen a veure amb Badalona.

Qui és Lorenzo Caprile?

Lorenzo Caprile és un reconegut dissenyador de moda espanyol. Nascut el 23 de setembre de 1962 a Madrid, Espanya s'ha destacat com una figura influent al món de la moda al seu país ia nivell internacional. Va començar la seva carrera com a dissenyador a la dècada de 1980, treballant per a diferents firmes i adquirint experiència en el sector.

El seu salt a la fama va arribar quan va obrir la seva pròpia firma de moda, amb què ha creat col·leccions d'alta costura i prêt-à-porter que han estat molt ben rebudes tant per la crítica com pel públic. Se'l reconeix pel seu estil elegant, sofisticat i atemporal, amb un enfocament en la qualitat dels materials i l'artesania en la confecció de les seves peces.

A més del seu treball com a dissenyador, Lorenzo Caprile és conegut per la seva participació a diferents programes de televisió relacionats amb la moda. Ha estat jurat en concursos de disseny i estilisme, cosa que li ha donat més visibilitat i ha contribuït a consolidar la seva imatge com a referent en el món de la moda a Espanya.

Caprile és considerat un dels grans noms de la moda espanyola contemporània, i la seva trajectòria i talent han deixat una empremta significativa a la indústria. La seva capacitat per combinar tradició i modernitat en les seves creacions ha esdevingut un dissenyador icònic i respectat tant a nivell nacional com internacional.