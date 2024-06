Esquerra proposa retirar els souvenirs turístics ofensius de Barcelona

Esquerra Repúblicana de Barcelona impulsarà la retirada dels souvenirs turístics que es considerin ofensius a la capital catalana. En una sessió recent de la Comissió d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona, els membres republicans es van mostrar a favor de retirar productes que no concorden amb els valors de la ciutat.

Segons Jordi Coronas, portaveu adjunt d'ERC BCN, hi ha hagut un augment preocupant de botigues al districte de Ciutat Vella que venen souvenirs que perpetuen l'homofòbia, el sexisme i altres temes ofensius. Aquests productes, que van des de símbols fàlics amb logos de Barcelona fins a samarretes amb lemes denigrants, no només degraden la imatge de la ciutat, sinó que també deixen els visitants amb impressions lamentables.

Coronas va emfatitzar: "La presència i la venda d'aquests productes disminueixen l'atractiu de Barcelona com a destinació turística. Els records que s'emporten els turistes haurien de reflectir la veritable essència de la nostra ciutat, no estereotips ofensius".

L'Ajuntament ha respost positivament a aquesta crida a l'acció, comprometent-se a realitzar canvis reguladors que prohibeixin l'exhibició i la venda d'aquests articles ofensius.

Simultàniament, Barcelona s'enfronta a un altre desafiament més proper: la protecció insuficient dels venedors al Mercat Dominical de Sant Antoni. Des que es van inaugurar les noves instal·lacions del mercat el 2018, els venedors han hagut de bregar amb pèrgoles que degoten i ofereixen escassa protecció contra les pluges.

Esquerra Barcelona ha destacat la difícil situació d'aquests venedors, emfatitzant la necessitat urgent de millores per protegir tant la infraestructura del mercat com el significat cultural. Jordi Castellana, portaveu d'ERC BCN, va reiterar les preocupacions de la comunitat, instant a una acció ràpida per impermeabilitzar les estructures exteriors del mercat i garantir que segueixin sent un centre d'intercanvi cultural i col·leccionisme, un paper que han exercit durant més de vuitanta cinc anys.

Mentre Barcelona navega per aquests desafiaments, la seva dedicació al canvi progressiu és un testimoni de la resiliència i el compromís amb la creació d'un futur inclusiu i sostenible per a residents i visitants per igual. Els esforços de la ciutat estan preparats per establir un nou estàndard a la governança urbana, on la preservació cultural i el benestar comunitari es prioritzen juntament amb el desenvolupament econòmic.