L'estratègia de Girona per lluitar contra l'emergència climàtica

L'Ajuntament de Girona ha impulsat la marca Girona Ciutat Circular per situar la ciutat com a referent a la lluita contra l'emergència climàtica. Sota aquest segell s'hi englobaran totes les accions que es duen a terme i les que es posin en marxa per ser una ciutat més sostenible, resilient, lliure d'emissions i respectuosa amb l'entorn.

L´alcalde de Girona, Lluc Salellas, i el regidor d´Acció Climàtica de l´Ajuntament de Girona, Sergi Cot, han presentat la nova marca. “L'emergència climàtica és el gran repte que tenim com a ciutat, com a país i pel món en general. És una problemàtica que ens afecta a totes i tots de manera transversal i on tothom coincideix que ha d'actuar. Com a Ajuntament, volem liderar la lluita contra l'emergència climàtica i encarar-la de manera integral i transversal, tenint en compte totes les àrees. És per això que avui presentem aquesta marca”, ha dit l'alcalde.

Girona Ciutat Circular es divideix en cinc eixos principals que afecten diferents àmbits: aigua, energia, mobilitat, residus i consum responsable. Aquests conceptes es treballaran des del fenomen de la circularitat, un model econòmic i social que promou la prevenció, la reutilització i el reciclatge de recursos.

"Impulsar polítiques en aquests àmbits ens acostarà a l'objectiu principal: fer de Girona una ciutat referent a la lluita contra l'emergència climàtica", ha ressaltat Cot.

A l'àmbit de l'aigua, es treballarà en totes aquelles accions que permetin preservar millor aquest recurs. En aquest sentit, s'han engegat dos pous per alleujar els embassaments de Sau i Susqueda. També s'han repartit airejadors en el marc del Dia Mundial de l'Aigua, s'ha fet una campanya per estalviar aigua i s'han tancat les dutxes dels equipaments esportius municipals i el reg dels camps de futbol artificials per conscienciar la població de la situació de sequera que estem vivint a Catalunya.

Pel que fa a la gestió dels residus, el 2024 s'aplicaran els nous sistemes de recollida de residus que permetran millorar l'índex de reciclatge de la ciutat, que el 2022 se situava al 51,94%. Així mateix, es duran a terme campanyes per fomentar la reducció i la reutilització, entre d'altres.

Un altre dels objectius és posicionar Girona com a referent de la transició energètica. Des d'aquest vessant, es treballarà perquè a mitjà termini tots els equipaments municipals disposin de plaques solars. També es continuaran renovant els llums de la via pública per llums LED que permeten un estalvi energètic i la reducció de les emissions de CO2. De moment, la ciutat compta amb 8.000 fanals amb llums LED dels 20.000 fanals aproximadament que hi ha a tot Girona.

Potenciar el comerç local i el producte de quilòmetre zero i reduir el malbaratament alimentari és un altre dels eixos que engloba la marca. En aquest sentit, des de l'Ajuntament s'ha impulsat el projecte Menja't Girona per consolidar la ciutat com a destinació de turisme sostenible i, entre d'altres, promoure el curt i els productes de l'horta. També s'ha implementat la campanya “Ho he comprat a Girona”, que incentiva el comerç local i de proximitat.

El darrer eix és el de mobilitat sostenible. Des d'aquí, s'impulsarà el creixement de la Girocleta, augmentaran els entorns escolars segurs i s'està treballant al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible Supramunicipal de Girona. L´objectiu d´aquest projecte és connectar la ciutat amb els municipis veïns de forma més sostenible, segura, accessible i fàcil.

Totes aquestes accions i iniciatives són passos cap a l'objectiu de Girona Ciutat Circular .

La marca va acompanyada del lema Res canvia si res canvia , una frase que aquests dies s'ha pogut veure en diferents cartells penjats per la ciutat. L´objectiu d´aquest eslògan és remarcar la necessitat de canviar els nostres hàbits i polítiques per canviar el futur.