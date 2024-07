Èxit de la 38a Mostra del Vi de l'Empordà: 6.000 persones passen per Figueres

per Redacció CatalunyaPress

La 38a edició de la Mostra del Vi de l'Empordà, celebrada a Figueres, va concloure diumenge passat 30 de juny amb una afluència de prop de 6.000 visitants. Es van vendre 3.500 tiquets i es van esgotar totes les places disponibles per a les activitats, rutes gastronòmiques i tasts en espais singulars. Els organitzadors, l'Ajuntament de Figueres i la DO Empordà, amb la col·laboració de la Diputació de Girona a través del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, es van mostrar “molt satisfets” i van destacar la “valoració positiva” rebuda per part dels estands gastronòmics , una de les novetats d'aquesta edició.

L'esdeveniment es va estendre durant quatre dies, des de dijous, i va tenir lloc a la Rambla de Figueres, on van participar 10 cellers de la DO Empordà i un total de 19 expositors, incloent-hi alguns productes gastronòmics. Paral·lelament, es van dur a terme tasts en espais singulars de la ciutat, tasts guiats i rutes enogastronòmiques.

La coincidència amb la Festa de Sant Pere també va ser fonamental per consolidar Figueres com la capital del vi de l'Empordà.

Inauguració amb Empar Moliner

La inauguració de l'esdeveniment va tenir lloc dijous 27 passat amb el pregó d'Empar Moliner. L'escriptora i periodista, coneguda pel seu treball en programes sobre el món del vi en diversos mitjans de comunicació, va expressar la seva satisfacció dient que “estic molt contenta de ser aquí i que em reconeguin la feina per divulgar el vi. Els 10 cellers que hi són a la Mostra del Vi són extraordinàries i fan un gran esforç. Recuperen varietats, fan productes solidaris... Algunes de les vinyes més boniques del món són de l'Empordà. i el món els ha de conèixer".

Jordi Masquef, alcalde de Figueres i vicepresident del Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, va afirmar a l'inici de la fira: “Amb la Mostra, consolidem Figueres com una autèntica capital del vi. És un esdeveniment de referència al territori que ha anat creixent gràcies a la sintonia i la col·laboració publicoprivada. Estic convençut que aquesta tornarà a ser tot un èxit”.