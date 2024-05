Èxit a la manifestació d'Élite Taxi a Barcelona per la ''impunitat dels VTC''

La plataforma Élite Taxi ha estimat que aquest dimarts s'han manifestat a Barcelona uns 1500 taxis contra “les VTC il·legals”. Els taxis s'han concentrat a l'avinguda Maria Cristina i han sortit cap a les 10.40 hores en marxa lenta per la Gran Via.

La mobilització s'ha iniciat a l'avinguda de Maria Cristina i ha avançat per la Gran Via fins arribar a Passeig de Gràcia, moment en què han estacionat els vehicles en espera de fer una assemblea.

Al Passeig de Gràcia estan estacionats entre el carrer Mallorca i Gran Via, on la concentració arriba fins al carrer Roger de Llúria, encara que les interseccions estan lliures i es pot circular; els carrils bus també estan lliures, per la qual cosa no es tanca completament el trànsit.

Tito Álvarez

En declaracions als mitjans, el portaveu de la plataforma, Tito Álvarez, ha explicat que també es proposarà no fer manifestacions dins de Barcelona i portar-les a l'aeroport de Barcelona-El Prat, les terminals de creuers del Port de Barcelona i les estacions de tren .

"No volem tornar al centre de Barcelona, no volem molestar la gent que viu a Barcelona", ha dit, i per això les següents mobilitzacions seran en punts usats pels visitants de la ciutat.

Ha reclamat que Uber, Cabify i Bolt siguin tractades com a empreses de transport i que només puguin donar viatges a cotxes amb llicència legal. També ha demanat que el Govern intercedeixi davant de les asseguradores per rebaixar el preu de les assegurances que paguen els taxis i que ha xifrat entre 3.000 i 5.000 euros a l'any per una pòlissa a tercers.

Tot i això, s'han congratulat per la quantitat de taxis que s'han adherit a la manifestació. "Espectacular resposta del sector davant la impunitat dels VTC. Moltes gràcies a tots, sou molt grans. Avui els carrers de Barcelona tornen a tenyir-se de groc i negre, encara que us foti a molts, aquesta és la unitat del sector. A mamar-la ' haters', a seguir mamant-la. Visqui el taxi de Barcelona, visqui el groc i negre", han publicat en un X (antic Twitter).