Fervor i tradició: Girona presenta el programa de la Setmana Santa 2024

per Pau Arriaga Pérez

Girona acollirà aquest any una desena d´activitats populars i tradicionals amb motiu de la Setmana Santa. Aquest matí, el tinent de batlia i regidor de Gestió de Recursos i Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Girona, Sergi Font, el president de la Junta de Confraries de la Setmana Santa de la ciutat, David Fluriach, i el president de la Confraria de Jesús Crucificat – Manaies de Girona, Xavier Serra, han presentat la programació.

La Setmana Santa gironina sap treure'n profit a uns carrers i escenaris incomparables. "És un molt bon moment per redescobrir la ciutat visitant espais oberts com l'església dels Dolors o Sant Lluc i per viure des de dins una de les tradicions més arrelades a la ciutat, la processó del Divendres Sant", ha destacat Font.

Com és habitual, l'inici de la Setmana Santa marcarà el pregó inaugural, que aquest any serà demà, dimecres dia 20 de març, a les 19.30h, a l'Auditori Josep Irla de la Seu de la Generalitat de Catalunya a Girona. El discurs anirà a càrrec de l'advocada Elena Ribera i Garijo i comptarà amb la intervenció musical de la Capella Polifònica de Girona. Com a tret diferencial, el pregó d'aquesta edició recuperarà unes peces musicals que solien interpretar-se durant la processó del Dijous Sant fa uns 150 anys i que s'han pogut redescobrir gràcies a l'arxiu de la Biblioteca de Catalunya.

Divendres d'aquesta mateixa setmana obrirà les portes al públic la tradicional Exposanta, que s'ubicarà a l'església de la Mare de Déu dels Dolors. La mostra s'inaugurarà el dia abans, 21 de març, a les 20.30 h, i es podrà visitar del 22 al 28 de març, de les 11.00 fins a les 13.30 i de les 17.00 fins a les 20.00.

La proposta principal serà la processó del Sant Enterrament el dia 29 de març, el Divendres Sant, amb arrencada a les 21 h des de les escales de la Catedral de Girona. Una altra de les activitats destacades de la Setmana Santa serà, un cop més, la sortida dels Manaies de Girona. Faran dos; la primera serà Dimecres Sant, dia 27 de març, a les 20 h, per lliurar el pendó al pendonista d'honor d'aquest any, Joan Alenyà. La segona desfilada serà dos dies després, el Divendres Sant, a les 18.30 h, per recollir l'estendard i participar, seguidament, com una confraria més, a la processó del Sant Enterrament que organitza la Junta de Confraries de Setmana Santa.

La programació acabarà el dissabte 30 de març, a les 12 h, amb el concert de la banda de música La Lira de Vilafamés, de Castelló de la Plana, a la plaça de la Independència. A les 11 h, la banda comença la cercavila amb un recorregut que passarà per la Casa de Cultura, la plaça de l'Hospital, la plaça de Pompeu Fabra, la plaça de Catalunya, el carrer de Santa Clara i, finalment, la plaça de la Independència.

Pel que fa als cartells d'aquest any, el de la Confraria de Manaies per a la Setmana Santa ha estat dissenyat per l'artista Pilarín Bayés, mentre que el de la Processó del Sant Enterrament del Divendres Sant ho ha fet la pintora Anna Agustí.

Finalment, aquest any la Junta de Confraries ha incorporat algunes novetats més, enfocades a divulgar el vessant cultural de l'ens. D'una banda, han elaborat un material pedagògic per apropar les imatges dels passos i fer conèixer les diferents confraries de la ciutat a tot el món. Els dissenys es poden trobar a la web de la Junta. D'altra banda, també a la web, podeu consultar les bases d'un nou concurs de fotografia de Divendres Sant, així com el conjunt dels programes de la Setmana Santa a Girona des de l'any 1947, que s'han indexat i estan a disposició de qualsevol persona que els vulgui buscar.