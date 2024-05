Figueres tanca un bar dirigit per musulmans que prohibia l´entrada a dones

L'Ajuntament de Figueres ha ordenat el tancament d'un bar musulmà que al febrer va ser multat amb 10.001 euros per impedir que entrin dones a l'establiment.

Després de rebre diverses queixes per part dels veïns, l'Ajuntament va enviar la policia local a fer una inspecció, on es va poder comprovar que el fet denunciat pels veïns era cert. De fet, els propietaris del local havien tret el cartell del bany de dones i l'utilitzaven com a magatzem.

Els responsables de l'establiment van confirmar a la policia local que les dones no hi podien entrar. Per això, els agents van obrir un expedient per infracció molt greu per raó de sexe.

Jordi Masquef, l'alcalde de Figueres, s'ha pronunciat sobre el tancament, afirmant que "tenir una cultura o costums diferents no justifica pas trepitjar o menysprear" els drets de les dones. Unes paraules que s'han tornat virals a les xarxes socials i que han estat molt aplaudides.

"Volem una ciutat que avanci en la cohesió i el progrés social, i això passa imprescindiblement per entendre i respectar els nostres valors i les nostres lleis", ha sentenciat amb contundència l'alcalde de la capital de l'Alt Empordà.

A continuació podeu veure el missatge de l'alcalde. que ja acumula 70.000 reproduccions a la xarxa social X - abans coneguda com a Twitter-:

Fonts municipals han afirmat que el local on hi havia el bar s'utilitzarà per obrir una escola d'idiomes.

El tancament d'aquest establiment està emmarcat dins d'una campanya de control de possibles establiments conflictius que ha iniciat l'Ajuntament de Figueres en aquesta legislatura. Quan es va imposar la multa al bar, al febrer, ja s'havien inspeccionat més d'una desena de locals que estaven generant descontent al veïnat, i la intenció és continuar fent inspeccions.

Tot i això, i de moment, no han trobat cap establiment on s'estigui incomplint tan greument la normativa com és el cas d'aquest bar que, afortunadament, no tornarà a obrir la persiana mai més.