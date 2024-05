La Fira del Vi de Falset trenca tots els rècords i supera els 35.000 assistents

La Fira del Vi de Falset ha tancat la seva 29a edició amb un èxit rotund que ha superat totes les expectatives. L'organització de l'esdeveniment ha confirmat l'assistència de prop de 35.000 persones a Falset, consolidant aquesta cita com un veritable triomf.

Durant el transcurs del cap de setmana, es van servir aproximadament 64.000 degustacions de vi, una xifra que destaca en superar amb escreix el rècord anterior establert el 2023, que va ser de 57.000 degustacions.

Carlos Brull, alcalde i president de la comissió organitzadora, va expressar la seva satisfacció a l'assenyalar que en dos dies i mig, l'esdeveniment va atreure la mateixa quantitat de visitants que l'any anterior tres dies i mig.

Brull va destacar que la Fira del Vi ha evolucionat en els 29 anys d'existència per convertir-se en una eina clau per a la comarca del Priorat.

El dissabte es va registrar com el dia més concorregut a la història de la Fira, amb la venda de 5.000 entrades.

L'efervescència i les bones sensacions també es van estendre als negocis emblemàtics de Falset durant diumenge.

A la vinateria Aguiló, Enric Aguiló, el seu propietari, es movia incansablement atenent els clients interessats a descobrir els millors vins de Priorat i Montsant.

Mentrestant, als carrers, l'ambient festiu animava els visitants amb música i celebracions, tot creant una atmosfera d'autèntica Festa Major.

La Fira del Vi ha servit com a plataforma per destacar l'excel·lència dels vins locals, com demostra el reconeixement rebut per la vinateria Aguiló com la millor especialitzada de l'Estat el novembre passat.

L'esdeveniment també va oferir experiències més tranquil·les, com ara tasts i maridatges, com la preparada al Celler de l'Aspic per Sara Pérez i René Barbier, figures destacades del sector.

La presidenta de la DO Montsant, Pilar Just, va destacar l'alt nivell d'interès del públic a conèixer els vins i l'origen, mentre que els propietaris del Celler Pasanau, Jordi Pasanau i Valerie Tessier, es van mostrar contents per la gran afluència de visitants interessats a descobrir el Priorat.

Amb la mirada posada en el futur, els organitzadors ja pensen a la 30a edició de la Fira del Vi, prometent preparar alguna cosa especial.

Mentrestant, la Fira del Vi als cellers comença aquest dilluns, oferint degustacions directament als cellers durant tot el mes de maig.