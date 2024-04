El Fòrum de Diàleg amb els Serveis Socials posa el focus en les famílies vulnerables

L'emergència climàtica i la sequera estan impactant més durament en entorns vulnerables i en aquelles llars que pateixen pobresa energètica a les instal·lacions d'aigua dels seus habitatges. Per això, Aigües de Barcelona ha reunit aquest matí els serveis socials de fins a 14 ajuntaments metropolitans, la Diputació de Barcelona i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) al III Fòrum de Diàleg amb els Serveis Socials per reforçar el diàleg, la cocreació i el treball en comú en el desenvolupament de projectes dacció social i datenció a les persones en situació de vulnerabilitat.

La trobada ha servit per debatre com s'està abordant l'impacte de la sequera en entorns vulnerables. A partir dels casos de Santa Coloma de Gramenet i Barcelona, s‟han analitzat casos de detecció de fuites, les condicions deficients d‟algunes instal·lacions d‟aigua en habitatges o infrahabitatges i s‟ha aprofundit en l‟actuació d‟Aigües de Barcelona i dels serveis socials en aquestes situacions.

En aquest sentit, s'ha valorat la proposta d'Aigües de Barcelona de promoure el programa Llars resilients. Aquest és un nou projecte per acompanyar la rehabilitació d‟instal·lacions interiors d‟aigua en mal estat de persones en situació de vulnerabilitat i que es desplegaria en aliança amb entitats socials i ajuntaments.

Aigües de Barcelona té activat el protocol per afrontar l'emergència a l'àmbit de la pobresa energètica als 23 municipis on presta servei i més de 60.900 famílies estan acollides a la tarifa social de l'aigua, dada que ha augmentat més d'un 11% des de l'any 2020. Durant la trobada amb els serveis socials, també s'ha analitzat, juntament amb representants de l'Agència Catalana de l'Aigua, la importància de fer revisions periòdiques de les situacions de vulnerabilitat per mantenir actualitzats els ajuts a la factura de l'aigua de les persones que ho requereixen.

Felipe Campos, conseller delegat d'Aigües de Barcelona, ha destacat “la necessitat de continuar reforçant el diàleg continu, el treball en comú i la cocreació amb les administracions com a eina imprescindible per millorar la qualitat de vida i el futur de les persones, sobretot aquelles que més ho necessiten”. El conseller delegat de la companyia ha fet èmfasi que “la revisió de les situacions de vulnerabilitat és una iniciativa que s'ha engegat per garantir la bona gestió dels recursos públics i privats”.

El Fòrum de Diàleg ha servit, finalment, per fer la rendició de comptes del Pla d'Acció Social d'Aigües de Barcelona 2021-2023 i presentar les línies de treball del nou Pla d'Acció Social 2024-2026 als representants dels serveis socials.

Durant la rendició de comptes, s'ha explicat que Aigües de Barcelona ha impulsat, entre el 2021 i el 2023, fins a 118 programes i iniciatives socials, en col·laboració amb 38 entitats socials del territori, 12 ajuntaments i la Diputació de Barcelona, que han contribuït a millorar l'ocupabilitat i la qualitat de vida de més de 5.000 persones en situació de vulnerabilitat al territori metropolità.

El desplegament de programes del nou Pla d'Acció Social continuarà el model de col·laboració publicoprivada i social, per crear i impulsar programes innovadors específics, en funció de les necessitats socials de cada municipi i amb una mirada adreçada a l'ocupació, la formació i la millora de les competències com a palanques de canvi i elements transformadors. A més a més, el pla incorporarà un nou vector: l'aigua com a font de millora de benestar i salut. Aquest punt, relacionat amb com fer front a l'impacte de la sequera en entorns vulnerables.

Hi han participat representants de l'ACA, dels serveis socials de la Diputació de Barcelona i dels ajuntaments de Barcelona, Badalona, Begues, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Cornellà de Llobregat, Esplugues, Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Cervelló, Sant Just Desvern, Sant Joan Despí i Viladecans.