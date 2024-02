Ser friki és normal: Tarragona, a punt per al setè festival Starraco Unlimited

per Pau Arriaga Pérez

Com ja és habitual al febrer, arriba la fira Starraco Unlimited. És un esdeveniment dedicat a la ciència ficció i la fantasia on ser friki és el més normal del món. Es farà els dies 24 i 25, el darrer cap de setmana del mes al Palau Firal i de Congressos de Tarragona.

En aquesta setena edició, a més, se celebra el 40è aniversari de Màsters de l'Univers . Hi haurà photocalls , exposicions, podcasts, xerrades, diorames i la participació d'Axel Giménez, dibuixant i dissenyador oficial de Mattel. Vingut directament des de Rosario, Argentina, serà el protagonista d´una de les xerrades on coneixerem les seves vivències com a artista de Màsters de l´Univers.

Però la saga dels Caçafantasmes també fa 40 anys. Per això, com a homenatge, hi haurà una reproducció a mida real de l'ECTO 1 AFTERLIFE, el vehicle dels Caçafantasmes. Arriba de la mà de Ghostbusters Catalunya i Caçafantasmes Alacant.

| Ayuntamiento de Tarragona

El doblatge de pel·lícules és fascinant. Núria Mediavilla ho explicarà en primera persona, i descobrirem la gran quantitat d'actrius a què ha donat veu: Winona Ryder, Uma Thurman, Cate Blanchet, Cameron Díaz, entre d'altres.

L'èxit de la fira es pot veure any rere any amb la gran quantitat de públic assistent, participació en tallers, xerrades, concurs de cosplay.... Es tracta d'un esdeveniment on els usuaris viuen una experiència immersiva amb el món de la ciència ficció i la fantasia, convivint amb els seus personatges preferits de Star Wars, Star Trek, Stargate, Màsters de l'Univers, Marvel i DC, entre d'altres.

La fira està coorganitzada entre l'Associació Starraco Unlimited i EMDET SA, una aposta que es va iniciar amb ganes de crear un esdeveniment propi a les instal·lacions que s'ha consolidat, arribant ja a la setena edició.