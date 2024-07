Girona ampliarà la xarxa de refugis climàtics fins als 51 espais

L´Ajuntament de Girona ha ampliat la xarxa de refugis climàtics d´estiu de la ciutat gràcies a la col·laboració pública i privada passant dels 32 espais de l´any passat als 51 d´aquest estiu. Aquests són llocs on la ciutadania pot anar durant els cims més elevats de calor. Com a novetat, aquest any s'hi incorporen la llibreria Abacus, les piscines del GEiEG de Sant Narcís i de Sant Ponç per a la gent gran i per a les persones amb discapacitat, els museus d'Història de Girona i d'Història dels Jueus i el claustre de la La Mercè, entre altres.

Dels 51 refugis climàtics existents, 28 són interiors i 23 exteriors. Alguns estan oberts durant tot l'estiu, d'altres tanquen a l'agost i alguns només s'obriran a onades de calor quan s'arribi a l'alerta taronja, és a dir, quan s'arribi a una temperatura al voltant dels 37ºC. Aquests espais compten amb una bona climatització, són accessibles i tenen lloc per seure, lavabos i aigua potable.

Entre els espais interiors hi ha diferents centres cívics, biblioteques i equipaments culturals com l'Arxiu Municipal i el soterrani de la Catedral. Com a novetat, aquest any hi ha els espais cívics de Can Gibert del Pla i del Mercadal, els museus d'Història de Girona i d'Història dels Jueus, el claustre de la Mercè, el Mercat del Lleó, la sala d'espera de l'oficina de informació i atenció a la ciutadania de l'Ajuntament de Girona i la llibreria Abacus.

També s´habilitarà la piscina coberta de Can Gibert del Pla i la d´estiu de la Devesa. Durant les onades de calor, les dues instal·lacions seran gratuïtes per a les persones més grans de 65 anys i per a les persones amb discapacitat amb la possibilitat d'anar amb una persona acompanyant, igual que les piscines del GEiEG de Sant Narcís i de Sant Ponç que aquest any s'incorporen a la xarxa de refugis climàtics. A més a més, en el cas de la piscina coberta de Can Gibert del Pla s'ha habilitat un espai per a ús lúdic durant els mesos de juliol i agost.

Pel que fa als refugis climàtics exteriors, es troben el parc del Migdia, el parc de Vista Alegre, els jardins de Pablo García Cortés “Pablito”, la plaça de Celestina Vigneaux, el parc de Domeny, el passeig Arqueològic, la Devesa, els jardins de Pedret i el recorregut de les fonts i la plaça de les Sardanes de Sant Daniel.

Així mateix, també s'hi incorpora el pati obert de l'Escola Dalmau Carles, que ja va estar operatiu l'any passat durant els mesos d'estiu, i aquest any també s'obrirà el pati de l'Escola Àgora. Tots dos espais estaran accessibles les properes setmanes, de les 18 a les 21 h, de dilluns a divendres, per realitzar activitats esportives i jocs. Ambdós espais comptaran amb la figura d'una persona integradora social que dinamitzarà l'espai per facilitar-ne el bon ús i potenciar la relació entre les persones, prestant atenció principalment als joves i als nens.

D'altra banda, per a persones vulnerables i sense sostre estan habilitades les dutxes del Pavelló Municipal de Girona-Fontajau.

Una altra novetat és que s'han establert diferents espais amb ombres on es pot anar amb els gossos deslligats durant els mesos d'estiu, des d'avui fins al 31 d'agost. Es tracta dels boscos de la Pabordia, de Font de l'Abella, de Palau i de Joan S. Papasseit. Aquests punts s'afegeixen als cinc itineraris canins que hi ha a la ciutat, recorreguts on els gossos poden anar deslligats, sota el control i la responsabilitat de les persones que els condueixen.

El consistori manté obert que altres establiments privats o administracions de la ciutat puguin adherir-se a la xarxa de refugis climàtics. L'objectiu és dotar Girona d'espais de confort tèrmic davant de les temperatures extremes que poden tenir efectes sobre la salut, amb una atenció especial a la gent gran i amb discapacitat. Alhora, també es vol donar visibilitat i conscienciar sobre la importància del canvi climàtic i el seu impacte a la població.