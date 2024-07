Girona celebrarà novament la campanya ''Biblioverano, la lectura a l'aire lliure''

per Redacció CatalunyaPress

Girona reedita un any més la campanya "Biblioverà, la lectura a l'aire lliure" a les places i piscines de la ciutat aquest estiu. La iniciativa, que inclou els serveis de Biblioplaça i Bibliopiscina de les biblioteques municipals de Girona, ha arribat tant a les places de diversos barris de la ciutat, com a la piscina municipal de la Devesa i als complexos esportius del GEiEG de Sant Narcís i Sant Ponze.

La iniciativa busca apropar els llibres i la lectura als espais on la ciutadania passa el temps d'oci a l'estiu: a les places ia les piscines. Aquests serveis d'extensió bibliotecària són totalment gratuïts i van dirigits sobretot als infants, però també hi ha propostes per a adults. El seu ús és lliure i es pot fer préstec a casa amb el carnet de biblioteques.

"Acostar els llibres i contes a piscines, parcs i places és fonamental per assegurar que nens, joves i grans accedeixen amb més facilitat a la lectura, és una eina més que utilitzem per fer arribar la cultura a tots els gironins i gironins", ha explicat el tinent d´alcaldia i regidor de Cultura de l´Ajuntament de Girona, Quim Ayats i Bartrina.

Les Biblioplaces es munten cada dues setmanes en una plaça diferent fins al 9 d'agost, mentre que les Bibliopiscines es fan a les tres piscines exteriors de la ciutat fins al 30 d'agost. A tots els espais, cada tarda de dilluns a divendres, es pot consultar un fons seleccionat per a totes les edats on predominen els temes d'actualitat i la literatura d'imaginació: contes, còmics i novel·les.

Les ubicacions on s'instal·len les Biblioplaces són les següents: plaça de l'Asunción, parc de Vista Alegre, parc Central de Rafael Masó i Valentí, plaça de Josep Pla, plaça de Pere Calders i plaça del Pou Rodó. Durant quinze dies a cada punt, els ciutadans i ciutadanes poden acostar-se al carro mòbil preparat amb una selecció de llibres per triar les lectures que més els agradin, destinats a un públic ampli i que responen a gustos literaris diversos.

D'altra banda, les Bibliopiscines han tornat a les piscines municipals de la Devesa, en col·laboració amb el Servei Municipal d'Esports, que reserva un espai ombreig al costat de l'aigua perquè es puguin dur a terme més fàcilment totes les activitats de dinamització lectora per a nens i també el servei de consulta i préstec de llibres, diaris i revistes amb el carnet de biblioteques.

Per tal de reforçar l'aliança entre la lectura i l'esbarjo, en aquests espais s'organitzen hores del conte a càrrec de contistes professionals i diverses activitats de dinamització lectora.

Alhora, l'Ajuntament de Girona col·labora amb el GEiEG perquè les persones sòcies i visitants de les piscines de l'entitat gaudeixin gratuïtament també d'un servei de Bibliopiscina. Com en les edicions anteriors, la Bibliopiscina s'ha instal·lat al complex esportiu de Sant Narcís i també a l'emplaçament de Sant Ponç.

Com a novetats d'aquest any, s'ha automatitzat el sistema de préstec de les tres Bibliopiscines, de manera que el préstec queda registrat immediatament, i s'ha posat a disposició de les persones usuàries un catàleg de les activitats literàries que cada dia es porten a terme als 5 Biblioespais. Entre altres propostes, podeu consultar concursos, tallers, o les hores del conte, que també apareixen a l'agenda web de Girona Cultura.

Durant l'estiu del 2023, més de 2.700 persones van visitar les tres bibliopiscines de la ciutat, superant així l'assistència prèvia a la pandèmia. En el marc de la campanya, es van dur a terme 500 préstecs “tovallola” per llegir a la piscina i 200 a domicili. Pel que fa a les biblioplaces, van acollir unes 1.300 persones.