Girona dona explicacions sobre els nous sistemes de recollida de residus

per Redacció CatalunyaPress

L'Ajuntament de Girona ha organitzat un acte informatiu, que estarà obert a tota la ciutadania de la ciutat, per explicar els nous sistemes de recollida de residus que s'aplicaran a la ciutat de manera escalonada a partir del maig. La trobada tindrà lloc dimecres que ve, dia 17 d'abril, a partir de les 6 de la tarda, al recinte de la Fira de Girona. Cal tenir en compte que aquesta jornada es fa en el marc de la celebració del Waste in Progress , el congrés de referència en gestió de residus.

El Waste in Progress començarà el proper dimarts 16 d'abril i es desenvoluparà durant els 2 dies següents, fins el dijous 18. 2024 és el sisè any en què se celebra aquesta convenció centrada a eliminar els residus.

L'acte té per objectiu explicar de manera propera i amena als veïns i veïnes de la ciutat els canvis que s'aplicaran al sistema de reciclatge. La xerrada anirà a càrrec del regidor d´Acció Climàtica de l´Ajuntament de Girona, Sergi Cot Cantalosella, i de la cap de l´Àrea d´Acció Climàtica, Empar Vilà Coch. També hi intervindrà la directora de Spora, Laia Valenzuela, que és l'empresa encarregada de dur a terme la campanya informativa sobre la implantació dels nous sistemes.

Cal recordar que s'aplicarà el sistema porta a porta domiciliària on predominen els models de casa unifamiliar; el sistema dels contenidors intel·ligents on hi ha més densitat de població, i les àrees temporals de recollida específiques al Barri Vell i una part del Mercadal.

5 tipus de recollida

La capital del Gironès tindria 5 tipus de recollida de residus: hi ha la possibilitat de la recollida en superfície (els contenidors al carrer de tota la vida), la recollida en contenidors soterrats (que tenen el seu recinte de capacitat sota terra), aquest nou sistema de recollida porta a porta, la recollida en contenidors intel·ligents i la recollida per als barris de Barri Vell i Mercadal.

Tota la informació sobre aquest sistema es pot consultar en aquest enllaç de la pàgina web del consistori de la ciutat gironina.