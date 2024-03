Girona forma les escoles perquè usin la cadira de rodes tot terreny

Girona ha fet una formació adreçada a les escoles per poder utilitzar la cadira de rodes tot terreny entre l'alumnat. Hi han participat professors i professores dels centres Annexa, Domeny i Maristes; vetlladores; fisioterapeutes dels equips d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP), personal responsable del Pla d'inclusió del Programa de casals d'estiu municipal, i un representant del GEiEG, que estrenarà la cadira el proper diumenge 17 de març entre els participants a la pujada de els Àngels.

L'objectiu principal de la formació és que les persones més properes a l'alumnat que pugui requerir aquesta cadira –anomenada Joëlette- sàpiguen fer-ne un ús correcte, aprenguin el seu funcionament i sàpiguen en quins casos es pot recomanar i com es pot adaptar a les necessitats de cada nen.

“Com a Ajuntament, el nostre objectiu principal és que cap infant es quedi enrere i tingui l'oportunitat d'anar al medi natural amb la resta de la classe. Per això, hem començat amb la compra d'aquesta cadira i ara, de mica en mica, anirem veient quina demanda té per part de les escoles amb l'objectiu de cedir-la també a les entitats de la ciutat i que acabi estant disponible per a tota la ciutadania” , ha explicat la regidora d´Educació, Queralt Vila Vergés.

Joëlette és un tipus de cadira tot terreny amb una sola roda que, amb l'ajuda de dues persones acompanyants, permet que les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda puguin fer senderisme. Com a tal, es tracta d'una eina inclusiva que permet a tothom accedir a entorns naturals i espais no urbanitzats que, per les característiques de les pistes, camins i senders, no es poden fer servir les cadires convencionals motoritzades o altres. La cadira va acompanyada d'un parell de braços, un arnès de pit, un reposacaps, un parell d'empunyadures laterals i una bossa d'emmagatzematge i és apta per portar tant nens com persones adultes.

A l'estiu, la cadira de rodes estarà disponible per als centres municipals. A més, des del consistori s'estudiarà la possibilitat de cedir-la a entitats de la ciutat que la necessitin. En cas que hi hagi una alta demanda, es plantejarà la possibilitat de comprar-ne una altra.

La cadira es guardarà al Pavelló de Fontajau, ja que està molt ben ubicat per a les sortides de descoberta de l´entorn proper pel parc de les Ribes del Ter. A més, és un punt de fàcil accés amb autocar per poder carregar-la en cas de realitzar excursions fora de la ciutat.